Naucalpan, Méx. El estiaje no cederá este año, 2025 será el peor año de esta emergencia hídrica, reconoció el Secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, quien advirtió que sin caer una visión catastrofista es urgente tomar acciones como el uso emergente de pozos industriales.

Esto tras la firma de convenios con 14 empresas, clubes deportivos y colegios privados que cederán el agua de sus pozos y el uso de sus plantas de tratamiento para solidarizarse y atender la emergencia hídrica.

En esta reunión donde presentaron las medidas de emergencia para mitigar los efectos de la sequía severa “Cesión temporal de derechos de extracción del Agua de Empresas” en el que participan los representantes de empresas como Kimberly Clark, Agua Capital, Bimbo, Citibanamex, Coca -Cola FEMSA y Coca Cola México, Bonafont, Nestlé, Orbia, Empresa Liquimex, Otek así como el Club de Golf Bellavista y Club de Golf La Hacienda.

Lee también Sistema Cutzamala registra el nivel más bajo en su historia

Con este convenio el Estado de México recibirá 310 litros por segundo para 310 mil mexiquenses, que servirán para atenuar de inmediato el estrés hídrico que afecta de forma directa a 3 millones de mexiquenses cuyo abasto depende del Sistema Cutzamala, apuntó el vocal ejecutivo de la CAEM Armando Alonso Beltrán.

Fuera de la visión catastrofista de que llegaremos al “Día Cero” en que el Sistema Cutzamala se agote y no aporte más agua al Valle de México, este año vamos a aprender a encarar la sequía porque el estiaje no cederá este año 2024, sino que se prolongará y se prevé que sea más crítico en 2025, si no tomamos acciones como la recuperación de cuencas y humedales, el cambio de tuberías para evitar fugas en la distribución de agua potable, apuntó el secretario del Agua, quien coincidió con el diagnóstico que realizó Daniel Amores, director general de Coordinación con Organismos Operadores de Agua de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Por ello, de forma emergente, técnicos de la Secretaría del Agua realizan un diagnóstico de los pozos industriales que podrían ser usados en esta emergencia hídrica, indicó Pedro Moctezuma en entrevista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv