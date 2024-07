Toluca, Méx.- La Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias empezará a operar este 9 de julio en todo el país. Quienes aparezcan en ella no podrán tramitar licencias de conducir, pasaportes para viajar al extranjero, ni participar para cargos de elección popular, ser aspirantes a jueces o magistrados; no podrán comprar bienes o propiedades ante notario público, informó Alejandro Cárdenas Camacho director general de asuntos jurídicos del Sistema DIF.

La presentación y entrega de llaves de acceso a la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, se realizó este 8 de julio en la Escuela Judicial del Estado de México, donde autoridades del DIF Nacional entregaron de forma simbólica sistemas de acceso a dicho registro a representantes de 17 estados del país.

Las llaves digitales se entregaron a representantes de los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Ciudad de México; así como a las presidentas de los tribunales superiores de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, Campeche, Virginia Leticia Lizama Centurión y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.

Lee también Reforma en materia de violentadores y deudores alimentarios brinda justicia a mujeres e infancias, asegura presidenta de Comisión de Género

A la fecha se desconoce la cifra exacta de deudores alimenticios del país y tampoco se conoce cuántos de los juicios en demanda del pago de alimentos se ha logrado cumplir con un mandato judicial, afirmó Cárdenas Camacho, quien indicó que el nuevo registro será público.

Esta plataforma nacional se emitirán certificados de no inscripción, que se solicitarán al tramitar diversos trámites por lo que un deudor alimenticio no podrá obtener licencias o permisos para conducir; ni pasaportes para viajar al extranjero; no podrán participar en cargos de elección popular, no podrán ser aspirantes a jueces o magistrados; no podrán comprar bienes o propiedades ante notario público.

Las llaves digitales se entregaron a representantes de los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Ciudad de México. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

El nuevo sistema de información de deudores alimentarios esta listo para empezar a operar mañana, aseguró el director jurídico del DIF, quien señaló que se busca erradicar “el flagelo de las deudas alimentarias”.

Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), explicó que el anuncio de esta plataforma se realizó en el Estado de México, porque esta entidad que tiene más de 15 millones de habitantes es casi como un país y hacer el anuncio aquí “tiene un doble peso”.

Leer también Crecen denuncias contra los deudores alimentarios

Y esta plataforma es un pilar básico en el sistema de cuidados en el país, al cuestionar ¿quién le da de desayunar al mundo, antes de que empiece a girar? Y hablar de la feminización de la política, al tiempo que señaló que acciones como estas son para quitar el peso del cuidado de la familia de las espaldas y de los hombros de las mujeres.

Tradicionalmente ha habido una morosidad o una irresponsabilidad del cuidado masculino, entre ellos de los deudores alimentarios, corregirlo implica un cambio cultural, puntualizó Nuria Fernández.

Es necesario que los juzgados de cada lugar del país dicten sentencias de obligaciones alimentarias; hay filas en los juzgados de mujeres que piden el pago de alimentos

“Ya hicimos el registro, falta que el poder judicial suba los datos de los deudores”, concluyó la directora nacional del DIF.

A su vez Ricardo Sodi Cuellar presidente del Poder Judicial del Estado de México, quien aseguró que en esta entidad jueces y magistrados están listos “para la implementación y uso de la Plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias , política pública efectiva y con visión de estado en la que convergen los poderes para combatir la falta de efectividad y cumplimiento de la ley”.

Las llaves digitales se entregaron a representantes de los Poderes Judiciales de Aguascalientes, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Ciudad de México. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también Niegan registro al candidato de Movimiento Ciudadano en Morelos por ser deudor alimentario

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc