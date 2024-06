Con la aprobación de la reforma en materia de violentadores y deudores alimentarios, que se aprobó en mayo pasado en el Congreso de la CDMX, se fortalece al Estado y al Poder Judicial para brindar una justicia más expedita no sólo a las mujeres sino también a las infancias, consideró Ana Francis López Bayghen Patiño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora morenista expresó que se debe avanzar hacia considerar a los deudores alimentarios como una falta social grave, pues resulta inequitativo no sólo para las mujeres, sino también para niñas y niños, que son quienes realmente resultan afectados.

“Si hay tantos deudores alimentarios es porque hay una sociedad que lo permite y, por supuesto, un Estado que no está garantizando que el derecho a las infancias se cumpla, con estas leyes fortalecemos al Estado, al Poder Judicial, (...) pero también necesitamos entrarle al cambio cultural”, dijo.

Lee también Crecen denuncias contra los deudores alimentarios

El 21 de mayo, el Congreso capitalino aprobó tres reformas en favor de las mujeres, además de la que tiene que ver con deudores alimentarios, se reformó el Código Penal para fortalecer las sanciones en materia de feminicidio y se tipificó como delito la violencia vicaria, que consiste en que un padre haga uso de sus hijos para dañar a su pareja o expareja, estás dos últimas que entraron en vigor a partir de este viernes 28 de junio tras su publicación en la Gaceta Oficial.

López Bayghen señaló que fueron más de 50 reformas al Código Civil familiar que tienen que ver con deudores alimentarios, entre las que destacan que se redujo de tres meses a 60 días el tiempo para considerar deudor a un hombre que no da pensión alimenticia; así como que el Registro Civil debe tener el nombre del deudor alimentario a los 15 días de que se registró en tribunales y no ya en 30 días; además de que pierden el derecho a salir del país.

“La justicia tiene que ser pronta y expedita, entonces (con estas aprobaciones) de alguna manera estamos subrayando y dejando obvio, claro y evidente, que necesitamos echarle montón para que no haya esta circunstancia de deudores alimentarios, es aclararle al Poder Judicial, a lo jueces, que no es asunto de que ‘se están peleando los papás’, sino que estamos afectando la vida de las criaturas, lo que nos tiene que ayudar prontamente es a que estás personas dejen de acceder a derechos en la medida en que no cumplan con sus obligaciones”, señaló.

Otra de las reformas en favor de las mujeres que se aprobaron en el Legislativo el mes pasado, tiene que ver con considerar como feminicidio a los asesinatos por razón de género de todas las mujeres en su diversidad, incluidas las mujeres trans, que si bien en la práctica ya estaban incluidas en la CDMX, explicó la legisladora, “era importante mencionarlo” en la ley.

Lee también Impartidores de justicia en CDMX deben tener los elementos necesarios para fijar pensiones alimenticias

Asimismo, en materia de feminicidio se amplió a las lesiones, con el propósito de visibilizar cómo están siendo asesinadas las mujeres en manos de feminicidas para contar con elementos adicionales en razón de género para su acreditación.

“La saña con la que son privadas de la vida mujeres, adolescentes y niñas se puede traducir en la combinación de instrumentos y formas de realizar la agresión, y es necesario agregar a estas formas la violencia comunitaria, que destaca por ser uno de los antecedentes más cercanos a la violencia feminicida, ya que normaliza las agresiones”, explicó.

Otro de los puntos importantes de esta reforma incluye quitar la patria potestad de sus hijos a feminicidas para cuidar así el interés superior de la niñez, pues dijo “hemos tenido casos absurdos en donde el papá mata a la mamá pero sigue teniendo la patria potestad de las criaturas, y ahí tienes a los niños yendo a visitar a su papá a la cárcel, que mató a su mamá”.

Por otra parte, destacó -en la misma sesión del 21 de mayo-, se incluyó la violencia vicaria en el Código Penal, ya que únicamente se había aprobado en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, por lo que a partir de este viernes este tipo de violencia es castigada con hasta seis años en prisión.

López Bayghen adelantó que actualmente el Congreso capitalino tiene otros tres dictámenes pendientes en materia de menstruación digna, una reformulación de los delitos sexuales y la colocación del transfeminicidio como tipo penal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr