Detectan venta ilegal de lotes cercanos al predio de Neza donado para un banco del Bienestar y cuartel de la GN

Nezahualcóyotl, Méx.- A un costado del predio que donó el gobierno del Estado de México al ayuntamiento de Nezahualcóyotl, donde deberá edificarse un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, un banco del Bienestar, así como un cuartel para la Guardia Nacional y un helipuerto, entre otros inmuebles, se ha detectado la venta ilegal de lotes ubicados en una zona de 70 hectáreas del Bordo de Xochiaca donde no está autorizada la urbanización.

“Mucha gente se ha acercado a la presidencia municipal, con unas papeletas de pago de enganche de esos espacios lotificados, hemos estado recibiendo de manera muy aislada, pero aproximadamente ya unas 20 personas que ya se acercaron porque ya les entró la duda de que no han podido avanzar. Los enganches fueron en algunos casos de 20, 30 y 40 mil pesos”, denunció el alcalde Adolfo Cerqueda.

Las autoridades locales alertaron a la población para que no se deje engañar porque en esa área no está permitida la edificación de viviendas.

"Sí, son fraccionadores clandestinos, pero que en muchos casos resultan no ser fraccionadores clandestinos; porque nosotros al hacer la puesta a disposición ante juez de las personas que están construyendo, nos encontramos con una limitante porque el Ministerio Público nos dice que venga el que tiene el interés jurídico o poseedor y recordemos que está a nombre del gobierno del Estado de México y le decimos a la Dirección de Gobierno que se presente, pues no va", explicó el edil.

En la franja del Bordo de Xochiaca, donde en breve debe comenzar la realización de los proyectos de lo que será llamada Ciudad Bienestar, las autoridades locales, a través de las quejas ciudadanas, han detectado movimiento de personas que tienen la ilusión de edificar una vivienda.

"Nosotros tenemos dos posibilidades: que hay un procedimiento que la propia ley toma en cuenta, en cuanto se identifica a algunas personas que están llevando material para hacer algunas divisiones, nosotros lo que tenemos que hacer es comentar que no está permitido, que no es de uso público hasta el momento, pero tenemos que remitirnos porque no hay un permiso para hacer un tipo de construcción, el espacio no tiene uso de suelo para ser lotificado", dio a conocer.

El exalcalde, Juan Hugo de la Rosa, dijo que el propio plan de Desarrollo Municipal no contempla que esa zona sea habitada, de edificarse algún inmueble sería de manera ilegal.

"Hoy están tratando de invadir, ya una parte de esta franja que vendieron, vendieron entre comillas porque el dinero no sabemos dónde fue a parar", comentó.

"Lo preocupante es de dónde se va a dotar los servicios a esa población, de por sí tenemos grandes dificultades, porque no nos entregan el agua suficiente para la población, entonces de dónde van a sacar el agua para dotar a esta gente, de dónde van a sacar los recursos para el servicio de limpia, de drenaje, seguridad", dijo.

La diputada local morenista, Carmen de la Rosa, informó que hará el manifiesto en el Congreso mexiquense para que el gobierno del Estado de México rinda cuentas sobre la supuesta venta de lotes clandestinos.



