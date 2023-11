Los Reyes La Paz, Méx. La alcaldesa priista de Los Reyes La Paz, Cristina González, denunció que su antecesora de extracción morenista, Olga Medina Serrano, no atendió de manera adecuada juicios laborales de extrabajadores que fueron despedidos, por lo que se perdieron y el ayuntamiento deberá erogar casi 14 millones de pesos, solo por tres casos.

Uno de ellos es por más de 8.5 millones de pesos, otro por más de 3 millones de pesos y el otro por más de 2 millones de pesos, lo que afectará las finanzas del gobierno local porque dejarán de emplearse esos recursos en obras sociales, principalmente, en comunidades donde existe carencia de servicios básicos para los residentes.

“Es un tema preocupante, ya que la expresidenta Olga Medina, de Morena, al término de su administración, indicó que no dejaba ningún tema sin resolver en materia jurídica, y al día de hoy se sabe que durante el 2019, en dicha administración dejaron de atender los temas jurídicos, teniendo como consecuencia la pérdida de dichos casos y que al día de hoy, dicha deuda asciende a más de 13 millones de pesos”, dijo.

Además, expuso la edil durante la sesión de cabildo, hay otros juicios laborales que también perdió el área jurídica de la anterior gestión municipal, cuyos montos van de 200 mil a más de 300 mil pesos que tienen que ser liquidados por la actual administración porque de no hacerlo podría ocasionar que la alcaldesa, integrantes del cabildo y hasta el tesorero puedan ser destituidos de su cargo por desacato y llegar hasta la cárcel, como ha ocurrido en otros ayuntamientos.

En las audiencias los representantes legales de la gestión local 2019-2021 no se presentaron a los juzgados, por lo que tampoco aportaron pruebas para defender el patrimonio municipal y debido a la pandemia por el Covid-19, las resoluciones se retrasaron y no les tocó a las autoridades morenistas sufragar los laudos y ahora lo tiene que hacer el actual ayuntamiento.

El área jurídica de la gestión pasada pudo interponer recursos legales en el 2019 y en el 2020, pero no lo hizo, acusó. El gobierno actual presentó denuncias por los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se iniciaran carpetas de investigación y también se dio parte a la Contraloría del Poder Legislativo.

“Cuando un juicio desde su primera etapa no es bien defendido, no hay una defensa correcta, donde las partes como la actora y la demandada tienen la oportunidad de ofrecer pruebas a la autoridad para poder definir, si todo eso no se hace adecuadamente en estas primeras etapas ya muy difícilmente los recursos que se entablen se sustentan preponderantemente en la esencia del juicio que se lleva”, explicó Cristina González.

La edil sostuvo que hubo una total incapacidad o ignorancia legal de quienes llevaron los asuntos laborales o se prestaron para que los demandantes ganaran estos juicios con esas cifras millonarias.

El que no se hayan interpuesto en su momento los juicios de amparo de esos casos, dejó al ayuntamiento de Los Reyes La Paz en la indefensión porque tendrán que solventar las resoluciones judiciales, lamentó la presidenta municipal.

