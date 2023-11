Texcoco, Méx.- Cristian, un joven de 18 años que acudía a una escuela de mecánica, fue rociado con combustible y le prendieron fuego, aparentemente, dos de sus compañeros, por lo que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas, además de los genitales, denunció su padre.

ATENCIÓN IMÁGENES FUERTES

Estudiantes queman a su compañero en Texcoco. FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Mecánica, Diésel y Gasolina, perteneciente al grupo Cedva, ubicadas en Texcoco, donde el muchacho sufrió la agresión de parte de sus compañeros de clase.

Luego del ataque Cristian fue trasladado a una clínica particular, localizada también en Texcoco, donde aún permanece internado.

“Está estable, le están haciendo curaciones. Ahorita ha estado con presión baja”, contó René, padre de la víctima, quien dio a conocer que las lesiones que sufrió su hijo no ponen en peligro su vida.

Por la atención recibida en el centro médico privado los gastos ya se incrementaron y la familia ya no tiene para sufragarlos.

“Pues hay una póliza de la escuela, esa póliza cubre 50 mil pesos. El día del accidente, bueno del delito de los chamacos, se vino conmigo el profesor encargado de la materia y entramos aquí y nos dijo que cubría los 50 mil pesos y ya se cumplieron ayer, ya estamos fuera de ese presupuesto”, contó.

Durante el transcurso de este martes Cristian será trasladado en ambulancia a un hospital perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México ubicado en Ecatepec donde lo seguirán atendiendo de las lesiones sufridas.

A Cristian le hacían bullying por no tener moto

Cristian, quien vive en el municipio de Acolman, acudía todos los sábados a la escuela de mecánica porque quería aprender a reparar motocicletas, pero como no tenía uno de esos vehículos, presuntamente, era el centro de las burlas de sus compañeros.

“Emocionalmente está dañado, ya no quiere saber nada de motos, de la escuela, de nada, lo afectó mucho lo que pasó”, narró su padre.

Estudiantes queman a su compañero en Texcoco. FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Aunque su progenitor reconoció que no tenía antecedentes de que su hijo fuera víctima de bullying con anterioridad.

“No lo sé (si sufría agresiones) él iba a la escuela los sábados nada más, no tenía relación con amigos, no convivía. Iba al curso sabatino solamente. No es un maleante, no es que se drogue, depende de mí al 100 por ciento”, dijo su padre.

La familia de Cristian afirmó que después de la agresión ningún directivo de la escuela de mecánica se ha presentado a la clínica donde se encuentra internado, ni le ha ofrecido algún tipo de ayuda. Tampoco sabe quiénes son los dos supuestos agresores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se inició una investigación en la Fiscalía Regional de Texcoco por lo ocurrido y para fortalecer las indagatorias se dio vista a la Fiscalía de Asuntos Especiales.