La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, colocó la primera piedra de la Línea 3 del Mexicable de la parte alta de Naucalpan al paradero del Metro Cuatro Caminos, para atender a 700 mil personas, mientras que en Ecatepec puso en marcha los primeros autobuses 100% eléctricos del Mexibús.

El Mexicable Naucalpan-Cuatro Caminos —anunciado en febrero de 2013 por el entonces gobernador Eruviel Ávila—, reducirá los tiempos de traslado al pasar de una hora a 27 minutos, contará con 10 estaciones, una extensión de 9.6 kilómetros, y se estima que realice 40 mil viajes diarios, informó la gobernadora en un acto acompañada por la alcaldesa Angélica Moya y diputados locales y federales.

Este sistema de transporte masivo “es un acto de justicia social”, el cual promueve un modelo de movilidad urbana sostenible y será amigable con el medio ambiente, ya que se contempla sea 100% eléctrico y las cabinas se iluminarán con paneles solares, además de que será gratuito para las personas de la tercera edad y tendrá WiFi, detalló Delfina Gómez.

La construcción de este Mexicable se sumará a las líneas 1 y 2 de este sistema de transporte aéreo que opera en Ecatepec y Tlalnepantla, así como a la conexión Atizapán-Naucalpan.

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad estatal, comentó que con esta obra se da respuesta a una demanda histórica de la población, de contar con un sistema de transporte de calidad, la cual beneficiará a las colonias Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa.

La gobernadora relató que un día llegó a una reunión a esta zona de Naucalpan “casi sin respiración y a punto del colapso, y si no llegué a gatas es porque deveras, la vida es grande, por la dignidad, la dignidad me levantó, pero se pone uno a pensar, y dice uno, ‘esto lo hacen nuestros vecinos, nuestros ciudadanos, diario’, y yo me imagino que cuando tienen que bajar a comprar algo que se les olvidó, las tortillas, a lo mejor alguna cosa, qué complicado es, y sin embargo, lo han hecho durante mucho tiempo”.

Mexibús 100% eléctrico

En Ecatepec, Delfina Gómez dio el banderazo de salida para el arranque de operaciones de los primeros 10 autobuses eléctricos que prestarán servicio en la Línea 2 del Mexibús, que va de Las Américas a Río de los Remedios.

Esta será la primera línea eléctrica de este sistema de transporte, tendrá una capacidad para 101 pasajeros, con accesibilidad para personas con discapacidad.

La mandataria estatal explicó que la ruta consta de ocho estaciones y una terminal, dos de ellas ubicadas en la Ciudad de México, recorriendo 35 kilómetros para conectar al Estado, desde Ecatepec, con la capital del país en la parada de Río de los Remedios, de la Línea 5 del Metrobús.

“Si los usuarios pagan por un servicio, este debe ser de primera calidad, eficiente y cómodo. Por ello este proyecto no sólo consiste en cambiar unidades y el medio en cómo va a funcionar, sino también el transformar la movilidad y el servicio. Hoy recurrimos a las ventajas tecnológicas para optimizar tiempos y recursos y cuidar la calidad del aire que respiramos”, dijo.

La línea beneficia a alrededor de 20 mil personas diarias, disminuyendo los tiempos de traslado hasta en 90 minutos, precisó el secretario de Movilidad.

Agregó que por primera vez el Mexibús transitará por una vía de cuota, quitando el mito de que son para privados, por lo que los autobuses tendrán acceso a la autopista urbana Siervo de la Nación.

Las pruebas piloto de la línea cuya inversión del sector privado, a través del Transcomunicador Mexiquense, rebasa los 300 millones de pesos ya comenzó y se espera que a las 10 primeras unidades se sumen otras 12 para completar 22 camiones que rondan los 6 millones de pesos cada uno.