​​​​​​​Cigarros, puros y tabacos ocultos; así vende negocio en Toluca tras Ley antitabaco

Toluca, Méx.- El señor Higinio Lemus lleva 70 años vendiendo en El Mosaico cigarros, tabaco, puros y es una estampa tradicional de Toluca, pues se ubica justo en el acceso de Los Portales. Dijo que la primera imagen que recuerda desde niños, es detrás del mostrador donde se exhibe una gama amplia de marcas de este producto, que hoy tuvo que cubrir con mantas negras, para poder mantener su negocio abierto y cumplir con las nuevas medidas que estipula la Ley General para el Control del Tabaco.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad hay 2 mil 154 tabaquerías y con base en la y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) cerca de 20 mil unidades económicas que adecuaron áreas para fumadores y no fumadores, estarían en peligro debido a las nuevas restricciones. Mauricio Massud Martínez, presidente de CANIRAC en el Estado de México, adelantó que están en pláticas con los empresarios, pues prevén interponer amparos contra la normatividad que restringe el consumo del tabaco en patios, terrazas, balcones, restaurantes y bares.

Para el señor Higinio, las reformas son válidas desde el punto de vista de la salud, toda vez que proteger a los menores de edad es trascendental; sin embargo, admitió que está preocupado, pues su giro data de hace siete décadas, y al ser una tabaquería deben cubrir todo, por lo que incluso observa como una alternativa promover un amparo contra algunas de las disposiciones.





El Mosaico cigarros "estamos a favor de la protección a la salud"

“No es que estemos en contra, estamos a favor de la protección a la salud, pero creemos que debe haber otros lineamientos o reglamentos, que permitan que algunos giros no se vean afectados, no soy el único, en toda la República hay tienditas, restaurantes, que parte de sus ingresos provienen de la venta del tabaco o cigarro”, señaló.

En las vitrinas de su negocio hay todo tipo de marcas, cajetillas nacionales, extranjeras, puros, también chocolates, chicles y otros productos, pero la especialidad es el tabaco.

Don Higino dijo que no está en contra de las disposiciones que protegen la salud, sobre todo de los menores de edad; sin embargo, teme que sus cinco trabajadores terminen desempleados debido a las bajas ventas que representarán las nuevas normas que prohíben exhibir los productos.

¿Adiós a la Tabaquera por Ley General para el Control del Tabaco?

El establecimiento se ubica en una esquina, entre La Catedral de Toluca y la torteria La Vaquita, un negocio tradicional en donde los visitantes se sientan a comer y también a fumar un cigarrillo, por lo que Higinio Lemus teme que llegue un impacto inmediato en las ventas y no logre durar otro año más su tradicional Tabaquería.

"Creo que debió existir un análisis a consciencia, tener un reglamento adecuado, me da la impresión de que fue a la ligera. No tenerlos a la vista impacta, porque hay gente que no conoce. ¿Cómo voy a comprar algo que no conozco, no veo?”, afirmó.

Van por amparos, pero no están contra de la ley

Por su parte, Mauricio Massaud refirió que ante ello buscan la figura del amparo, aunque aclaró que no están en contra de reformas que promuevan y mejoren la salud de clientes y trabajadores, pero la meta es llamar a la autoridad a que haya otras alternativas para los restaurantes y bares.

Agregó que, además, preocupa una posible alza en la venta ilegal de productos relacionados con el tabaco que hoy representan 13 mil millones de pesos que se generan de manera ilegal y que podría irse al alza derivada de las prohibiciones.

Gilberto Sauza Martinez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Conacem) señaló que podrían resultar afectadas 60 mil unidades económicas dedicadas a la venta de alimentos en el Estado de México y centros comerciales, que por ahora desconocen los criterios de las sanciones a las que serían acreedores al incurrir en una violación de la norma, pues no sé sabe si habrá un periodo de gracia, para después inciar con las multas o clausuras, por lo que esperan información por parte de la autoridad federal.

Añadió que los amparos deben seguir su trámite ante los juzgados federales, para determinar si la legislación cumplió con el proceso y es legal, mientras que en su opinión, como empresario, debe existir la posibilidad de contar con espacios especiales para fumadores, aislados en su totalidad sin afectar a las personas, de lo contrario se dañan los derechos de todos, tanto del que consume como del no fumador.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, informó ayer que con esta medida se afectará en el Estado de México a las más de 167 mil 429 tiendas de abarrotes, que representan el 15% del total nacional; los dos mil 116 centros nocturnos; así como los 74 mil 407 restaurantes; y a las 4 mil 240 tiendas de autoservicios que existen en el Estado de México, en donde regularmente el cliente hace "sobremesa" y extienden su consumo al permitirles consumir tabaco y esta nueva normatividad prohíbe fumar en cualquier área del establecimiento, incluso en exteriores.





