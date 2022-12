Avanzan pláticas para conformación de alianza entre Morena, PT y PVEM en elecciones de Edomex

Toluca, Méx.- El partido Morena avanza en las pláticas con los dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) para conformar una alianza para contender en las elecciones del 2023, confirmó Martha Guerrero, dirigente estatal del partido.

"De manera natural, nosotros no solamente en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado hemos caminado con Nueva Alianza, con el Verde y el PT, venimos siendo aliados naturales. Pero no me atrevería a adelantar todavía, lo que sí es que estamos construyendo un ejercicio de poder caminar juntos en el 2023, pero todavía estamos en tiempo”, añadió.

Dijo que hay una mesa de diálogo y aclaró que esta alianza se verá de manera local, además puntualizó que el dirigente de Nueva Alianza, Dante Delgado, ha dejado muy clara su postura sobre caminar solos en la elección del gobernador del Estado de México.

“En el momento en que tengamos el tiempo del registro, les estaremos puntualizando qué es lo que vamos a hacer”, dijo.

Por otra parte, afirmó que el Comité estatal tiene claro el trabajo de territorio, por lo que están cerca de los diferentes liderazgos, trabajan con ellos, hablan de la necesidad de construir la organización, porque hay mucha gente que tiene un compromiso con el proyecto, por lo que confió que en el 2023 en la entidad no le irá mal a Morena, pues las personas no piensan en un cargo público, sino en apoyar al movimiento.



