Ante amenazas de grupos criminales, anuncian caravana por la paz en Ecatepec

Ecatepec, Méx.-El alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, denunció que las autoridades locales han recibido amenazas de supuestos grupos criminales de querer establecerse en el municipio y de que estarían vinculados con corporaciones policiales para operar.

El edil anunció que en los próximos días realizarán una caravana por la paz para demandar la intervención del gobierno del Estado de México e instancias federales en la lucha que libra el municipio desde hace cuatro años contra la amenaza de grupos delictivos.

Durante la mesa de seguridad para la pacificación del municipio, ante representantes de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, el alcalde dijo que en fechas recientes se han recibido amenazas de presuntos grupos criminales que pretenden asentarse en el municipio, por lo que es necesario el compromiso de todas las instancias para preservar la paz y el orden.

El alcalde ecatepense considera que por las detenciones que han efectuado de miembros de células delictivas dedicadas a la venta de droga, huachicoleo de agua e hidrocarburos, robo de vehículos y fabricación de armas artesanales, han recibido amenazas en contra de la seguridad del municipio.

En los recorridos que lleve a cabo por las Vilchis por las comunidades del municipio convocará a los ciudadanos que deseen integrarse a la Caravana por la Paz que marchará hacia la Cámara cámara de diputados federal, luego al Senado de la República y finalmente a la ciudad de Toluca.

Varios gremios del municipio ya expresaron su decisión de sumarse a la caravana, dio a conocer el edil.

La idea es comprometer al gobernador Alfredo del Mazo y a otras instancias federales, así como estatales a cumplir su responsabilidad con la seguridad de los ecatepenses, lo cual no ha ocurrido.

Fernando Vilchis no descartó la posibilidad de que el personal encargado de la seguridad de los ecatepenses, más allá, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, están pactando con los delincuentes que le quieren hacer daño al municipio.

“Por qué razón no nos informaron quienes nos deben de informar en la mesa de seguridad que habían venido a colocar un par de lonas para querer amedrentar a los ecatepenses. No nos vamos a amedrentar y lo vuelvo a repetir no pactamos con la mafia”, advirtió.