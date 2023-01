Alejandra Del Moral llama a "construir un ejército" dispuesto a defender el Edomex

San Antonio La Isla, Méx.— Alejandra Del Moral Vela invitó a quienes forman parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a “construir un ejército dispuesto a defender” el Estado de México, esto su reunión con militancia priista en los municipios de Rayón, San Antonio La Isla y Mexicaltzingo.

“Hoy quiero pedirles que me ayuden, quiero pedirles que me acompañen, que me arropen y que construyamos un ejército de mujeres y hombres valientes, dispuestas y dispuestos a defender al Estado de México”, apuntó.

Alejandra Del Moral en precampaña ha sostenido encuentros con la militancia priista de 17 municipios de las diferentes regiones del Estado de México, en los que ha llamado a lograr juntos que el ejército de priistas esté listo para ser valiente.

Llamó a la militancia priista a sumar todas las voces. “Para mí es muy importante que lo hagamos porque tenemos que incluir a todos, sumar a todos”.

“Vamos a ganar porque nosotros, las y los mexiquenses solo queremos ir hacia adelante, solo queremos buscar lo mejor para nuestras familias, y eso es lo que hoy quiero que se lleven grabado en el corazón y en la mente”, expresó la precandidata priista.



Foto: Especial

La precandidata única a la gubernatura del Estado de México del PRI, Alejandra Del Moral Vela, hizo un llamado a la militancia priista para crear un proyecto de inclusión y unidad, en defensa del Estado de México.

“Hoy quiero pedirles que me ayuden con una altura de miras, a crear un proyecto de inclusión, de unidad por el Estado de México”, señaló.

