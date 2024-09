Tlalnepantla, Méx.- “Fer Italia” no violó a adolescente menor de edad, aseguraron su abogados al aportar datos de prueba para tratar de comprobar que su cliente no estuvo en el departamento ubicado en Huixquilucan los días y a la hora en que presuntamente violó a una adolescente; en un proceso en el que un juez decidirá este 3 de septiembre si vincula o no a proceso al youtuber por el delito de violación de una menor de edad .

En tanto la Ministerio Público y la asesora legal de la víctima una menor de 16 años de edad, ratificaron con datos de prueba que el youtuber llevó a la menor a un departamento que presuntamente él iba a vender la calle Manuel Rojas en la colonia Constituyentes de 1917 en Huixquilucan y que de acuerdo a peritajes en psicología y medicina, esta presenta señales de haber sufrido un ataque sexual.

La audiencia de Luis Fernando, quien en redes sociales es conocido como ”Fer Italia” fue convocada a las 8:40 de la mañana de este 2 de septiembre y se prolongó hasta entrada la tarde, por lo que en un receso en la misma sala 8 ingresó el “Fofo Márquez” quien coincidió en el mismo túnel de acceso a la vitrina de seguridad, con quien fuera su amigo.

A favor de Luis Fernando acudió a declarar una joven de 22 años quien es pareja del youtuber de 40 años y con quien afirmó vivir desde hace 2 años 10 meses en un exclusivo fraccionamiento de Huixquilucan, quien describió a “Fer Italia” a quien describió como un padre soltero ejemplar de dos niños de 4 años de edad, solidario, quien fue “acusado falsamente”.

Rodolfo Pérez Velázquez abogado de "Fer Italia" encabezó la defensa del youtuber quien fue detenido por la presunta violación de una menor de edad



La pareja de “Fer Italia” aseguró que tanto el 11 de enero como el 22 de marzo pasado, días en que presuntamente violó a una menor de edad, ella estuvo con él.

Incluso el 11 de enero Fer sufría de una lesión en la espalda por una caída ocurrida el 4 de diciembre que lo obligaba a estar en cama, incluso por el dolor que sentía no podía tener relaciones sexuales, relató la pareja del youtuber.

Tras escuchar los datos de prueba aportados tanto por la defensa del “Fer Italia” como por la MP y la asesora legal de la víctima quienes insistieron en que los peritajes comprueban la violación, el juez Marco Antonio Sánchez Morgan determinó que sería mañana el 3 de septiembre cuando emitirá si vincula o no a proceso al detenido por el delito de violación de una menor de edad.

