Trabajo en Canadá: vacantes con sueldo de 37 mil pesos

La oferta de trabajar en empresas o fábricas extranjeras continúa en aumento, y Canadá se posiciona como uno de los principales países de reclutamiento. En esta ocasión, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, una empresa hace el llamado para emplear a un carpintero con experiencia en la transformación de la madera barnizada y fabricación de muebles.



El puesto de trabajo de “carpintero ebanista” está publicado en el Portal del Empleo, un sitio web de México respaldado por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) que brinda a los mexicanos distintas opciones laborales.

La vacante consiste en ser un carpintero ebanista con mínimo 3 años de experiencia, con disposición de rolar turnos mañana y noche. Conoce más de los requisitos a continuación.

Requisitos para trabajar en Canadá como carpintero

El empleo en Canadá, además de tomar en cuenta como punto a favor que el trabajador tenga conocimientos básicos en inglés y francés, también solicita como nivel académico la carrera técnica y una experiencia de entre 3 y 4 años en la rama de la carpintería y ebanistería.

Por lo tanto, los requisitos básicos solicitados con los que se debe contar son: excelente destreza manual, así como el conocimiento en el uso de herramientas como el atornillador, la sierra, la lijadora, la cortadora, etc.

En cuanto a habilidades y competencias, buscan la comunicación, el análisis y solución de problemas, la mejora continua y el compromiso. De igual manera, la disponibilidad de la persona para viajar debe de manera inmediata.



Sueldo para trabajar en Canadá como carpintero

En un horario de tiempo completo, de lunes a viernes de 17:00 a 4:00 horas, las funciones y actividades a realizar son todas aquellas tareas de manipulación de muebles; el uso de diversas herramientas (clavadora, atornillador, sierra, lijadora, lijadora de bordes, taladro, recortadora, etc.); ensamble de acuerdo con el modelo suministrado y lijado de materiales.



Para quienes cumplan con todo lo descrito anteriormente la empresa ofrece: prestaciones de ley, seguro de gastos médicos y fondo de ahorro. Cabe resaltar que una de las señalizaciones que tiene dicha vacante es que el contrato es por un tiempo determinado.



El sueldo mostrado por la compañía para trabajar en Canadá como carpintero ebanista es de 37 mil 500 pesos mensuales netos. Y para el proceso de reclutamiento se realizará una entrevista con la finalidad de confirmar conocimientos y experiencia.

Dicho empleo tiene vigencia de postulación hasta el 2 de mayo del 2022 y, para solicitarlo, es necesario ponerse en contacto con el personal del Servicio Nacional del Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Así, las personas que aspiren a trabajar como carpinteros ebanistas en Canadá deberán postularse en el sitio web www.empleo.gob.mx, en el apartado de Trabaja en el Extranjero donde, de ser exitosa su solicitud, serán contactados.

Si no cumples con los requisitos pero tienes el interés de trabajar en el extranjero, no te preocupes, en el portal de empleo podrás consultar otras vacantes disponibles, algunas de ellas no requieren de mucha experiencia ni hablar otro idioma.

