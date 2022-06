Tour a las montañas sagradas de la sierra mixe en Oaxaca

Los “jamás conquistados”, así se les conoce a los mixes, comunidad indígena de la Sierra Norte de Oaxaca, proveniente de la civilización olmeca. Su hogar se encuentra en unas montañas sagradas que forman parte de su misticismo y que podrás conocer durante un tour guiado.

Para poder explorar sus maravillas naturales y acercarte a su cultura, contacta con una asociación llamada Unión Turística Nación Mixe, la cual ofrece una variedad de experiencias en esta región oaxaqueña.

En específico, el viaje a las montañas sagradas de la sierra mixe tiene una duración de dos días.

Misticismo en las montañas de los mixes

"Las Montañas Sagradas de la Sierra" es un recorrido guiado de dos días en los que se visitan tres localidades para conocer sus costumbres y paisajes.

La primera actividad se trata de probar el machucado, en Ayutla, un platillo ceremonial hecho con memelas, tortillas gruesas de maíz que se calientan en una olla llamada cajete, a la que se le agrega salsa de tomate, cilantro y cebolla.

También hay visitas a los artesanos de Tlahuitoltepec y a un sitio ceremonial en Totontepec.

Foto: Unión Turística Nación Mixe

El recorrido inicia a la 8:00 am, cuando el transporte sale de la ciudad de Oaxaca. Dos horas más tarde, a las 10:00 am, es el desayuno del machucado. Al mediodía, tendrás un encuentro con los artesanos de Tlahuitoltepec, dedicados a los textiles.

A las 4 de la tarde, se toma camiino a Totontepec para recorrer el pueblo. El día uno concluye con una cena.

Al día siguiente se desayuna en alguno de los restaurantes asociados a la Unión Turística, como Sazón Mixe o la Posada Aminaetsi. Después, ya con mucha energía, hay que caminar 7 kilómetos a través de un bosque de niebla, hasta llegar a la Peña del Trueno, donde se organizan rituales. Después de la comida, se regresa a la ciudad de Oaxaca.

Cuánto cuesta el viaje las montañas sagradas de la sierra mixe

La tarifa de este viaje tiene un costo de 6 mil 490 pesos por persona y es para un mínimo de dos viajeros y un máximo de ocho. El precio incluye alimentos y hospedaje; guía en español, inglés o francés; actividades; cuotas de entrada a las áreas naturales e impuestos.

Foto: Unión Turística Nación Mixe

Para el hospedaje, puedes instalarte en el Hotel Mayte, en el pueblo de Ayutla; en el Hotel Rincón Mixe que, además de seis cabañas y habitaciones, cuenta con servicio de restaurante; el Hotel Yakmataamba se ubica en Totontepec y, además de cuartos y comedor, hay gimnasios y billar; finalmente, la Posada Aminaetsi, a los pies de la Peña del Trueno en Totontepec, que ofrece comida típica de la región.

Leer más: Viaja ligero y ahorra dinero en tu próxima escapada

La leyenda de la Peña del Trueno, la montaña sagrada

Según nos comenta Uriel Alcántara, integrante de Unión Turística Nación Mixe, las montañas sagradas tienen una fuerte carga espiritual, heredada de creencias ancestrales relacionadas con la Madre Tierra. En este escenario se organizan varios rituales a lo largo del año.

A su vez, la leyenda del orígen de la Peña del Trueno cuenta que una persona se encontró a dos niños. Al ver que eran fuertes y se veían con buena salud, les preguntó su lugar de origen y ellos respondieron que eran hijos de la peña. Se dice que, algunos integrantes de los pueblos aledaños, emigraron a este sitio, pues era considerado un lugar de abundancia.

Cuando el arcoíris se asoma en la punta de la peña, se cree que se forma un puente a Zempoaltépetl, una de las montañas más importantes para los mixes y un centro espiritual donde se acostumbran a hacer ascensos rituales.

¿Qué es la Unión Turística Nación Mixe?

Esta es una asociación anónima fundada en 2015, conformada por emprendedores artesanos, hoteleros y restauranteros originarios de la comunidad mixe. Tiene como fin dar a conocer la región a través de actividades gastronómicas, musicales y visitas a sitios sagrados.

Otro de sus objetivos es la generación de recursos para preservar bosques y, en especial, su cultura.

Foto: Unión Turística Nación Mixe

Leer más: El misterioso castillo blanco de Xochimilco. Conoce su historia

Además de la visita a las montañas sagradas, hay otras tours como el de la cocina ancestral y la visita a otros sitios en Ayutla y Tlahuitoltepec, los cuales tienen una duración de un día; también hay un recorrido de dos días a los bosques de niebla en Huitepec y Totontepec; y escalada en la montaña sagrada del Zempoatépetl y el Alto Mixtle, los cuales están estimados con una duración de tres días.

Unión Turística Nación Mixe

nacionmixe.com.mx

WhatsApp: (951) 493 5126

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/mi-cuenta