Termas de San Joaquín, un oasis en México con cielos estrellados

El ritmo de una gran ciudad puede acabar con la paciencia del más santo. Si a esto le sumas el ruido y el estrés digital al que puedes estar sometido, te darás cuenta del valor del silencio y del descanso físico y mental. Si buscas un lugar para renovarte y descubrir paisajes ajenos a lo que conoces, te recomendamos viajar al desierto de Coahuila y hospedarte en Termas de San Joaquín, un resort cuya fórmula para salir renovado es hotel + aguas termales + spa.

Situado en los límites de Coahuila y Nuevo León, este desarrollo está en un valle desértico en medio de montañas, en cuyo subsuelo brota un sanador secreto: las aguas termales del ejido La Azufrosa, fundado hace 100 años.

Foto: Cortesía Termas de San Joaquín

En el presente se conservan algunas construcciones de aquellos días, y aunque el resort amplió algunas áreas, se inspiró en la arquitectura tradicional norestense: de muros amplios y blancos, con vigas de madera, ladrillo y piso de barro. Los jardines de magueyes y cactáceas de la región mantienen la armonía del lugar y su entorno.

El hotel, estilo hacienda, tiene un patio central. Está rodeado por habitaciones que admiten hasta cinco huéspedes. Su interior, también evoca la arquitectura regional, pero con detalles modernos; algunas hasta tienen una estufa tradicional de fierro fundido.

El poblado más cercano está a 10 kilómetros: Paredón, conocido por la importante batalla de la Revolución mexicana librada entre Villa y las fuerzas porfiristas en 1914.

Este escenario, el viento entre las ramas de los árboles es todo lo que se escucha al recorrer los andadores de Termas de San Joaquín.

Así son sus albercas de aguas termales

A pocos metros encontrarás el acceso a las albercas termales, incluidas en la tarifa de hospedaje. Sus instalaciones son subterráneas pero permiten la entrada de luz natural, por lo que únicamente dan servicio de nueve de la mañana a seis de la tarde.

Foto: Cortesía Termas de San Joaquín

Estas albercas evocan las termas romanas, con su losa abovedada sostenida por columnas de piedra. Algo importante: aquí, se hace énfasis en el silencio, pues el propósito es restablecer el equilibrio físico y mental.

Hay tres pozas para unos cinco usuarios cada una, cuyas temperaturas son las más altas: 42 °C, 43 °C y 46 °C; mientras que las dos más grandes alcanzan los 38 °C y 40 °C.

No se recomienda entrar con dispositivos electrónicos o con joyería, pues el azufre puede deteriorarlos.

Considera el uso de goggles porque te pueden arder los ojos bajo la regadera, al contacto del agua clorada con la sulfatada.

Foto: Cortesía Termas de San Joaquín

El ciclo recomendado para la inmersión es de 15 minutos, seguido de un regaderazo frío o de un descanso en una de las bancas de cantera o madera. Luego, se repite la operación.

Resulta muy relajante la experiencia y lo mejor es que el olor de las aguas no es intenso. Eso sí, no se recomienda en caso de padecer hipertensión u otros malestares.

Además de las relajantes sesiones de aguas termales, se ofrecen tratamientos corporales y masajes. También hay servicios de spa especiales para niños.



Qué hacer en Termas de San Joaquín

No todo termina cuando cae el sol, pues en viernes y sábados organizan sus tradicionales “Veladas Astronómicas”, si el clima lo permite. Aquí el cielo es tan limpio que es posible observar, con toda claridad, constelaciones, planetas y hasta la Vía Láctea. En caso de cielo nublado, hay pláticas de divulgación.

Foto: iStock

Es emocionante ver con los propios ojos el tenue velo de una nebulosa, gracias al telescopio profesional instalado en el observatorio del resort, construido para estos avistamientos.

También se ofrecen paseos en bicicleta y caminatas por veredas marcadas. Desde un mirador puedes practicar astrofotografía, meditación o prender una fogata con supervisión.

El resort cuenta con una biblioteca.

Cómo llegar a Termas de San Joaquín

Una opción es volar a Monterrey desde la CDMX. Desde la capital de Nuevo León, el viaje por carretera es de una hora y 40 minutos. Otra alternativa es volar a Saltillo en la nueva ruta de Aeromar. De este punto a Termas de San Joaquín, el trayecto por carretera es de una hora y 10 minutos. En ambos casos te recomendamos rentar un auto.

Tarifa e instalaciones

Habitación doble desde 3,300 pesos por noche. El resort tiene dos restaurantes, spa y centro de convenciones. termasdesanjoaquin.com.mx

Foto: Cortesía Termas de San Joaquín

Indispensable

Traje de baño, sandalias de plástico, chamarra (ya que la temperatura baja en la noche), dinero en efectivo, botas para hacer caminatas, sombrero, bloqueador y binoculares.

Restricciones

No se permiten alimentos ni bebidas del exterior.

Menores de 12 años no pueden entrar a las aguas termales.

No hay tiendas de conveniencia o restaurantes cercanos.

La gasolinera más próxima está a más de media hora.

No hay cajero automático.

La señal de celular puede presentar intermitencia.

El internet tiene costo adicional.