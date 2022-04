Semana Santa 2022: qué hacer en CDMX este puente

Llegaron las vacaciones de Semana Santa y la Ciudad de México ofrece actividades que puedes hacer en estos días de puente. Si tu idea es quedarte en la CDMX ovienes de otro lugar a visitar la capital del país, considera estas opciones para tus vacaciones.

Free tour de Frida Kahlo por Coyoacán

En el sur de la Ciudad de México vivió una de las artistas más icónicas del mundo. Durante este tour recorres las calles empedradas del barrio de Coyoacán donde habitó Frida Kahlo.

Con una duración aproximada de 2 horas y media de recorrido, darás un repaso, no solo a la historia de la artista mexicana, también a la del barrio de Coyoacán, como el Jardín Centenario y la Parroquia de San Juan Bautista.

El tour no tiene un precio fijo, al final del recorrido cada persona entrega al guía una aportación que considere adecuada.

Puedes reservar en: www.freetour.com

Foto: Archivo El Universal

MUFO: Museo del Futuro

En este recinto podrás disfrutar, a través de varias salas, el arte experiencial donde la luz, las imágenes alucinantes de gran formato, el sonido y hasta la coctelería de autor encenderán tus sentidos prometiendo una vivencia inmersiva totalmente satisfactoria en un museo nunca antes visto.

En MUFO podrás adentrarte a los estímulos del arte digital, degustar un platillo, tomar un coctel o explorar su galería en el Metaverso.

El museo abrió el 7 de abril, y está en el Antiguo Hotel Reforma (París 32, Tabacalera, Cuauhtémoc). Reserva un horario desde su página oficial. Estará abierto de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.

El costo del boleto es de 300 pesos y pueden comprarse aquí: MUFO.

Foto: MUFO

Leer también: Pancho Poza, el paraíso color turquesa que casi nadie conoce

Lucha Libre en la Arena México

Si tu plan es experimentar emociones intensas, llenas de adrenalina, la Lucha Libre Mexicana siempre es una gran opción.

Con más de 88 años de su fundación, la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), hoy CMLL, es la más antigua del mundo dedicada a la promoción de este deporte.

Habrá funciones el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de abril en la Arena México.

Los boletos pueden comprarse a través de la plataforma de Ticketmaster o también en las taquillas de la Arena México, en Dr. Lavista 189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



Imagen: Facebook: Arena México.

Muévete en Bici, paseo dominical

El Paseo Dominical Muévete en Bici es una actividad donde las calles y avenidas principales de la Ciudad de México son habilitadas para dar paso a peatones, corredores, patinadores y ciclistas.

En esta experiencia que reúne a miles de personas que pedalean más de 50 kilómetros se pasa por sitios como Reforma, avenida División del Norte, Patriotismo, Centro Histórico y La Villa.

Sal a pasear en tu bici este domingo 17 de abril, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.



Imagen: Facebook: Gobierno de la Ciudad de México.

Agroturismo en la CDMX

Quedarte en la ciudad no significa que no puedas entrar en contacto con la naturaleza. A través del llamado agroturismo podrás conocer las tradiciones y el modo de vida rural que, aunque no lo parezca, también es parte de CDMX.

En Milpa Alta podrás seguir la Ruta del Mole y el Nopal. Te explicarán cómo se realiza el cultivo de nopal desde el cuidado de la planta, hasta el corte y su limpieza. Además, disfrutarás de un desayuno típico del campo. Después tomarás un taller de elaboración de nixtamal con maíces nativos de la región para elaborar tortillas, siguiendo un método tradicional. En San Jerónimo Miacatlán aprenderás a preparar tamales. Pero tendrás que dejar espacio en la 'panza' pues también se visita una fábrica de mole para finalizar con una comida tradicional de 3 tiempos.

Puedes reservar esta experiencia aquí: www.rutadelamilpa.mx

Leer también: Balneario Bosque de las Ánimas: aguas termales con entrada de 100 pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters