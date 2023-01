SAT. Qué hacer para que tus viajes sean deducibles de impuestos

Viajar es, sin duda alguna, una de las actividades que más gustan a las personas, y aunque en ocasiones esto se debe realizar por trabajo, hay maneras de sacarle provecho a la situación, y es que en esos casos, los gastos generados son deducibles de impuestos ante el SAT, siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones.



Ahora que nos estamos acercando al momento de realizar la declaración anual de impuestos ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT), en el mes de abril, los contribuyentes siempre buscan la manera de salir con un saldo a favor, y los viajes de negocios o por trabajo, pueden ser su salvación al ser incluidos en sus gastos deducibles durante el año.

Gastos de viaje que son deducibles de impuestos

Para que viajar sea deducible de impuestos, lo primero que se debe saber es que las personas físicas con actividad empresarial deben comprobar que sus salidas fueron hechas por motivos de negocio y no por placer, de tal manera que, a través de una serie de condiciones que deben cumplir, será posible que los gastos sean presentados en su declaración tributaria.



Dichas condiciones están regidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que en su Artículo 28 señala los 4 puntos elementales por los que se permite deducir impuestos a la hora de viajar por negocios:



Transporte. Este es el primer gasto deducible de impuestos y no cuenta con un monto límite, ya que no se puede controlar el precio de los boletos de una aerolínea o de los autobuses. No obstante, es indispensable que se consigan los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la compañía aérea o de autobuses que brindó el servicio y así obtener las facturas electrónicas que servirán como documento para comprobar los gastos por servicio de transporte.



Hospedaje. En caso de viajar al extranjero, este gasto tiene un límite para que sea deducible de impuestos por un monto de 3 mil 850 pesos mexicanos diarios. Sin embargo, si el hospedaje se realiza dentro de México, no existe un límite establecido.



Alimentación. En cuanto a los gastos que se realicen por comida, también hay un monto límite que no debe exceder los 750 pesos diarios en caso de viajar dentro del país, o los mil 500 cuando el viaje sea al extranjero.



Renta de transporte. El uso de un auto temporal también es una opción para deducir impuestos, eso sí, sin sobrepasar el monto límite que es de 850 pesos diarios tanto dentro como fuera del país.



Cabe señalar que la Ley puntualiza que todos los gastos deben hacerse por medio de una tarjeta bancaria de crédito, débito o transferencia; no es válido el efectivo. Asimismo el contribuyente debe contar con los comprobantes que avalen los gastos, los cuales deben contener el nombre o la razón social de quien los expide, así como el domicilio y el número de identificación fiscal. Además, debe contener el dato de la fecha y el lugar donde se expidió, la descripción del producto o servicio que se prestó y el RFC de la persona que deducirá el gasto.



Además, en caso de viajar al extranjero y querer deducir dichos gastos, todos los comprobantes deben ir acompañados de otros que verifiquen de manera simultánea la estancia del contribuyente en el destino señalado.

