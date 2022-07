Qué te preguntan en migración al llegar a Canadá

Cuando viajar al extranjero, pasar por migración es un proceso de rutina y no debería ser un problema mayor, siempre y cuando tengas tus papeles en regla y no digas mentiras. Sin embargo, muchas personas podrían ser presa de los nervios, especialmente si es la primera vez que salen del país. Por ello te vamos a decir cuáles son las preguntas más comunes al momento de llegar a Canadá que te podrían hacer.

Si eres de las personas que piensa: “¿qué tal si no me dejan pasar?”, llegaste a la nota indicada. Siéntete más seguro o segura y disfruta del viaje.





Foto: Unsplash

Estas son las preguntas más comunes que te harán si viajas a Canadá

Ya sea por placer, trabajo o educación, viajar es una experiencia que desde el primer momento debe ser inolvidable, esto incluye los primeros instantes de llegada al país.

En Canadá, uno de los primeros pasos que deberás dar en cuanto pises su territorio, será pasar por el departamento de migración.



Básicamente, el departamento de migración es el último filtro para entrar a una nación. Las autoridades de migración tienen el derecho de corroborar si cumples con los requisitos para quedarte cierto tiempo. Aunque suena duro, es simple rutina y, si cuentas con la documentación necesaria y eres honesta u honesto, la pasarás bien mientras te “interrogan”.

Después de mostrar tu pasaporte (recuerda que desde 2016, los mexicanos no necesitan visa en Canadá pero si una Autorización Electrónica de Viaje o eTA) comenzarán a preguntarte algunas cosas. En el caso de México, estas son las preguntas más frecuentes:



Foto: Pixabay



Preguntas generales

- Los datos personales, como la edad, lugar de nacimiento y dirección de residencia, no se pregutnan directamente, sino que se revisan en el pasaporte, pero si llegaran a hacerlo, responde con completa confianza.

- ¿Dónde te vas a hospedar y por cuántos días?

- ¿Por qué vienes de visita a Canadá?

- ¿Cuál es tu plan de viaje?

- ¿A qué te dedicas?

- ¿Cuánto dinero llevas al viaje?

- ¿Cuánto tiempo estarás en el país? (Lo máximo son 6 meses).

- ¿Visitarás a alguien? Si es familia pedirán que confirmes su parentesco, si es amigo o amiga, necesitarás explicar cómo la conociste.

- ¿Ya tienes tu boleto de regreso a tu país? ¿En qué fecha?

Si vas a trabajar

- ¿Cómo conseguiste el empleo?

- ¿En qué sitio trabajarás?

Student Pathways, una agencia de tours estudiantiles de intercambio, menciona que si eres estudiante e irás de intercambio, además de lo anterior, también te preguntarán:

- ¿Qué vas a estudiar?

- ¿En qué escuela vas a estudiar?

- ¿Por cuánto tiempo vienes a estudiar?

- ¿A qué te dedicas en tu país de origen?

- ¿De dónde obtuviste los recursos económicos para tus estudios?

Foto: Istock



Si viajas como turista, Lizeth Castillo, creadora del portal Mundukos, recomienda llevar un itinerario de viaje. Esto ayudará a darle credibilidad a tus respuestas. También es importante tener la información de tu vuelo de salida (y obviamente tener tu boleto) para comprobar que no vas a quedarte ilegalmente.



Tanto el Consulado General de Estados Unidos como el de Canadá coinciden en que no debes explicar demasiado tus respuestas, hacer bromas o contestar algo que no entiendas, ya sea por el idioma o porque no tengas el dato en el momento.

No te pongas nervioso y contesta honestamente.



