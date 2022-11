¿Por qué no debes cambiarte de asiento en el avión?

Para muchos, una de las interrogantes más grandes es saber qué asiento es el mejor en un avión o si pueden cambiarlo justo antes del vuelo.

Aunque depende mucho de las circunstancias, hay algunas reglas generales de etiqueta e incluso de seguridad que se deben seguir cuando se trata de la asignación de asientos, y vamos a compartirte todo al respecto.

No tienes que ser amable y ceder tu asiento a menos que…

Quizá alguna vez te has enfrentado a la situación de estar en tu asiento esperando el inicio del vuelo cuando, de pronto, alguien te pide cambiar de lugar. ¿Deberías aceptar?



Esta es una práctica muy común entre parejas o grupos de amigos que no pudieron elegir los asientos juntos pero la realidad es que en la mayoría de los casos la petición no es válida.

Como explica Benét J. Wilson, periodista experto en viajes y aviación, en un artículo publicado por el The Washington Post, las personas suelen tomarse el tiempo para elegir con anticipación el asiento que quieren ocupar y, en muchos casos, incluso pagan por ello, por lo que no solo no están obligadas a hacerlo sino que resulta inapropiado que la otra persona se los pida.

Si estás en una situación como esa, reflexiona un momento: ¿hubo alguna razón por la cual elegiste el lugar? Quizá buscabas más espacio para tus piernas o solo quieres mirar a través de la ventanilla. De ser así (aunque probablemente tendrás que soportar las miradas de desaprobación), a menos que te ofrezcan algo igual o mejor, no accedas al cambio.

Peeero, hay momentos en los que puedes ceder, aunque no es tu obligación. Por ejemplo, cuando se trata de familias con niños pequeños. En ese caso es un tema de seguridad y supervisión, y seguro no querrás tener a tu lado a un menor asustado y lejos de sus padres.

Sobre el tema, en el mismo artículo, la experta en etiqueta Jacqueline Whitmore, fundadora de la Escuela de Protocolo de Palm Beach y exasistente de vuelo, explica que una razón aceptable para solicitar un intercambio de asiento en un avión es si un viajero está separado de alguien que depende de él para su cuidado.

También sugieren que, si tienes la necesidad de cambiar un asiento con otro pasajero, quizá lo mejor sea ofrecer dinero o alguna recompensa.



Eso sí, nunca hay que ocupar un lugar que no sea el asignado con la esperanza de que no se presente el pasajero que lo eligió antes del cierre de la puerta del avión, pues, si finalmente el pasajero llega, eso solo implicará retrasos para todos.

No cambies de asiento en el avión, por seguridad

Las aerolíneas se encargan de hacer un balance del número de pasajeros en un vuelo y realizan la distribución de manera que el avión se mantenga balanceado. Si bien puede ser que el cambio de una persona no represente un desequilibrio importante, lo mejor es preguntar a los sobrecargos.

Incluso, si las puertas han sido cerradas y ves un lugar vacío, lo ideal es consultar primero, pues cómo explican desde United Airlines, es posible que se reserven algunos asientos por razones operativas, por lo que no está permitida la selección o el cambio de asientos para los pasajeros de clase económica.



También hay momentos en que los sobrecargos toman la decisión de cambiarte de asiento, por ejemplo, si alguien está viajando con un animal de compañía, puede que le den el lugar con más espacio para las piernas y no tendrás más opción que moverte.

Por ello, la recomendación siempre es tratar de elegir el lugar al hacer la reservación del vuelo pero, si no es posible o tiene costo adicional y no quieres gastar más, revisa en la página web de la aerolínea la información referida al tamaño de los asientos y la separación entre estos para poder saber cuáles serán los más cómodos de acuerdo con tus necesidades, y pide que te lo asignen en el mostrador, quizá tengas suerte.

