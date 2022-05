Noctambulante. Pasa una noche de terror en una chinampa en Xochimilco

Debido a su gran valor cultural y ecológico, Xochimilco es uno de los sitios más representativos, no solo de la CDMX sino de todo el país. No por nada es Patrimonio de la Humanidad. Si ya lo conoces y crees que no tiene nada más que ofrecerte, o quieres recorrerlo de una manera diferente, te interesará saber sobre Noctambulante, que te da la oportunidad acampar en una chinampa y disfrutar de películas de terror toda la noche.

En este evento podrás disfrutar de cine al aire libre. El ciclo estará enfocado en ritos paganos, brujería, vudú, pactos diabólicos y folk horror. Ideal para los fanáticos del género de terror. Entre las cintas que se proyectarán están: Litan, de Jean-Pierre Mocky; The Wickerman, de Robin Hardy; Suspiria, de Luca Guadagnino; y Dagon, de Stuart Gordon, entre otras.

¿Cuándo y cómo podrás ver películas de terror en Xochimilco?

El campamento se llevará a cabo el sábado 18 de junio, en la chinampa de la Llorona, en la zona de Cuemanco en Xochimilco.

Para llegar a la chinampa deberás tomar una trajinera en el embarcadero del Parque Ecoturístico Michmani, frente a la pista de canotaje Virgilio Uribe. Las salidas serán desde las 16:00 horas hasta la medianoche.



Foto: Facebook Cinema Noctambulante

Las proyecciones darán inicio a partir de las 20:00 horas y seguirán durante toda la madrugada, hasta las 7:00 de la mañana, por lo que la recomendación es llegar temprano para embarcarte y no perderte ningún detalle de este evento.

Para que tu experiencia sea grata, lo mejor es llevar tu propia casa de campaña o bolsa para dormir, además de ropa cómoda. Para tu tranquilidad, habrá seguridad dentro y fuera del evento. Finalmente, no olvides seguir las recomendaciones del staff de Noctambulante para que sepas en donde puedes acampar.

¿Tendrá costo Noctambulante en Xochimilco?

El precio de este evento varía, según el momento en que compres el boleto; ahora, está activa la tercera fase:

Tercera fase

Del 18 de mayo 2 de junio

450 pesos: individual

780 pesos: parejas

2,200 pesos: paquete familiar (6 boletos)

Cuarta fase

Del 3 de junio al 17 de junio

470 pesos: individual

800 pesos: parejas

2,300 pesos: paquete familiar (6 boletos)

Día del evento

480 pesos: individual

850 pesos: parejas

2,400 pesos: paquete familiar (6 boletos)

Puedes adquirir tus boletos en el sitio web panicodemasas.org y pagar con tarjeta de crédito o débito. Si prefieres PayPal, toma en cuenta que deberás pagar una comisión de 20 pesos por boleto.

El boleto incluye:

Traslado en trajinera de ida y de regreso al campamento

Acceso a todas las proyecciones de Noctambulante

Acceso a la zona de camping

En el sitio podrás encontrar:

Estacionamiento toda la noche: 50 pesos

Cafetería y alimentos durante todo el evento

Atención médica (paramédico y ambulancia)

Sanitarios

