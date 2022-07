Marea roja en Yucatán, ¿qué es este extraño fenómeno?

En recientes días se ha visto que ciertas partes de la costa de Yucatán, específicamente al noreste, han sido invadidas por la llamada marea roja, un fenómeno relacionado con las algas que, por su extrañeza, ha alertado a las autoridades y pobladores.

¿Cuáles son las afectaciones de marea roja en Yucatán?

Las autoridades de la la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informaron que la mancha se encuentra a 7 millas náuticas de la orilla del mar, aproximadamente a unos 13 kilómetros de distancia de la costa de atractivos turísticos como Las Coloradas, El Cuyo, San Felipe, Uaymitún, Chicxulub Puerto y Progreso.

A su vez, confirmaron que, hasta el momento, la fauna marina de la zona no se ha visto afectada y no representa riesgo de salud alguno para los pobladores ni para la industria pesquera local.

Foto: Unsplash/Laurentiu Morariu

Con el fin de supervisar el desarrollo del fenómeno, se realizarán sobrevuelos en el área para reconocer el tamaño de la mancha, así como la toma de muestras en la orilla costera y mar adentro para su estudio.

Para continuar con la vigilancia y monitoreo de la marea roja, se creó el Comité Interinstitucional de Vigilancia de Marea Roja de Yucatán, mismo que se conforma por elementos de la UNAM, el CINVESTAV del IPN, la SSP, Protección Civil, la PROFEPA, las secretarías de Pesca y Agricultura Sustentable, de Marina y de Desarrollo Sustentable.

¿Qué es la marea roja y qué la causa?

La marea roja es un fenómeno que provoca un crecimiento desproporcionado de la población de microalgas en el mar. Algunas de ellas adquieren cierta tonalidad roja debido a la absorción de nutrientes y, por ello, el agua se observa de ese color.

En ocasiones también se torna de color marrón, amarilla e incluso verdosa.

En cuanto a las causas, suelen ser diversas. El hecho está relacionado tanto con la temperatura del océano como de la tierra firme; también se debe a fotoperiodos largos (procesos de las plantas para regular sus funciones biológicas) y contaminación natural de los mares por corrientes subterráneas, así lo informó la SSY.

Comúnmente, para que la marea roja aparezca, las microalgas que la generan necesitan la luz solar para ello y, las temporadas donde puede suceder con mayor probabilidad son entre primavera y verano. Aún así, puede presentarse en cualquier época del año.

¿Qué efectos tiene en la salud la marea roja?

Aunque por el momento no se han reportado efectos adversos en las actividades pesqueras, recreativas y de salud en la población local; si la marea roja continúa su expansión podría generar estragos.

La presencia de estas algas del tipo dinoflagelados, aunque no tienen efectos graves en los peces de la zona, puede tener consecuencias sanitarias en las personas debido al consumo de productos del mar, específicamente, de moluscos contaminados con esos pequeños microorganismos, como almejas, caracoles, ostiones o pulpo.

Foto: Pixabay/israeljam22

En ese sentido, los efectos llegan a abarcar la intoxicación paralizante, intoxicación diarreica, intoxicación neurotóxica. Sus principales síntomas son fatiga, trastornos del equilibrio, diarrea, vómitos, sudor frío, ansiedad, dolor muscular, gusto a sabor metálico e inversión de la sensación térmica.

Las recomendaciones para evitar algún malestar son el no recolectar moluscos en áreas no permitidas/desconocidas o en áreas vigiladas, asi como el no consumirlos.

