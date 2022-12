La Navidad llega a Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec 

Por primera vez, desde su inauguración en 2017, el festival “Christmas in the Park” llega al parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec.

El evento navideño, que contempla la aparición en desfile de Los Reyes Magos y Santa Claus junto con sus duendes y ayudantes, estará presente en la sede en Morelos durante toda la temporada, ofreciendo, además de decoración temática, un gran ambiente.



Foto: Instagram @sixflagsoaxtepec

“Christmas in the Park” se convierte en la opción ideal de entretenimiento si lo que buscas es divertirte entre albercas y toboganes, durante el día, y vivir toda la magia de la Navidad por la noche.

¿Qué atracciones ofrece Christmas in the Park Hurricane Harbor Oaxtepec?

Como parte de las actividades contempladas para la celebración navideña, el parque acuático de Six Flags ofrece varias actividades para disfrutar en familia.



Foto: Six Flags México

Desde tu llegada al parque puedes disfrutar de un camino y paisaje adornado en todos sus rincones con alusiones navideñas para que, mientras disfrutas de las albercas y toboganes, te sientas en una verdadera fiesta acuática navideña.

Después de pasar un rato disfrutando de las atracciones, puedes acceder a los restaurantes del parque, como La Antigua Hacienda en el que preparan un menú especial de temporada.

Ya caída la noche, Hurricane Harbor Oaxtepec se ilumina totalmente, transformando todo el paisaje. Junto con tus acompañantes puedes recorrer la Villa Navideña, al mismo tiempo que escuchas el ambiente creado con música en vivo.

Foto: Facebook Six Flags Hurricane Harbor Ox

Para hacer más agradable tu estadía, puedes pasar la noche disfrutando de una barra de snacks navideños. Ponche, pasteles, ensalada de manzana, entre otros aperitivos, son algunas de las opciones.

Además de la experiencia nocturna en el parque, tendrás la oportunidad de tomarte fotografías con personajes navideños dentro de un set especial, mientras disfrutas de la caída de nieve artificial.

¿Hasta cuándo se puede visitar Christmas in the Park en Morelos?

El festival Christmas in the Park Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec fue inaugurado el pasado sábado 10 de diciembre con un emblemático encendido del árbol y pirotecnia, dando paso a toda una temporada de celebración.

El parque conservará su temática navideña hasta el 8 de enero de 2023 y podrás visitarlo en un horario de 9:00 a 21:00 horas, sin ningún costo adicional para ingresar a las atracciones navideñas.

El costo general de la entrada es de 390 pesos o, bien, puedes obtener tu pase anual por 799 pesos y asistir las veces que desees durante el año.



Foto: Cortesía Six Flags México

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec está en la Autopista México-Cuautla, kilómetro 27+200 en el Centro de Oaxtepec Morelos, a menos de 2 horas de la Ciudad de México.

