Hoy empieza Inmersia Kids en la CDMX: cuánto cuestan los boletos

Los niños son inocentes y curiosos por naturaleza. Sin embargo, conforme van creciendo, van olvidando la sencillez de la vida y la alegría de disfrutar el aquí y ahora con todos sus sentidos. Si quieres que tus pequeños vivan una experiencia consciente, y tú mismo recuperar esa capacidad, hay un espectáculo que los unirá, se trata de Immersia KIDS.

En un mundo lleno de estrés y tecnología que parece avanzar cada vez más rápido, ¿quién dice que los menores no necesitan un recordatorio de que, no solo está bien que sean niños, si no que en ellos se encierra la magia?

En Destinos te contamos todo lo que necesitas saber de Immersia KIDS, un evento que celebra los superpoderes que todos tenemos.

¿Qué es Immersia KIDS?

Immersia KIDS es una experiencia en colaboración con la asociación L.I.F.E. que, de acuerdo con los organizadores, busca que los espectadores sean más conscientes de sí mismos.

Con lo anterior podrías pensar que no se trata de un espectáculo que pueda interesar muchos a los menores, pero la intención, como ellos mismos afirman, es “abrir los pequeños y grandiosos corazones de niños y niñas de todas las edades, además de ayudar a los adultos que les acompañan a descubrir su niño interior”.



Imagen: Facebook Inmersia

La intención es que tú y tu pequeño reconozcan y activen los 7 superpoderes con los que llegaron a esta tierra a través de un “espectáculo consciente” que, mediante luces, música en vivo, sensaciones e historias fantásticas, expandirá tu corazón y te recordará la magia que vive en ti.

La experiencia es apta para mayores de 3 años y los organizadores recomiendan acudir con el corazón abierto, sin expectativas, pues la intención es que experimentes un viaje dispuesto a descubrir algo nuevo. “Vas a experimentar una profunda inspiración rodeado de arte y personajes que te envuelven en una historia de magia; vivirás un ritual con elíxires de la tierra que, junto con la música, amplificarán tus sentidos para que sientas una conexión contigo mismo y la fuerza universal que te rodea”, aseguran.

Leer también: Trabajo en Canadá: vacantes con sueldo de 37 mil pesos

¿Cuánto cuestan los boletos a Immersia KIDS

Los boletos para Immersia KIDS tienen un precio de 500 pesos para los niños y 700 para los adultos.

El evento tiene una duración estimada de 2 horas y media e incluye el acceso a una experiencia interactiva basada en Immersia llamada Utopía que ha sido adaptada para toda la familia; además de una bebida de cortesía; sesión de meditación y autodescubrimiento para los más peques y quienes les acompañen.



Imagen: Facebook Inmersia

Puedes disfrutar de esta experiencia todos los sábados y domingos de las 10:00 de la mañana a las 13:00 horas, desde el 30 de abril y hasta el 29 de mayo de 2022.

La reserva de los boletos se realiza a través de la página de Fever y durante la compra podrás seleccionar el horario que más te convenga.

Immersia KIDS se presenta en Casa Immersia ubicada en Calle Lucerna 42, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Toma en cuenta que el espacio abre sus puertas 30 minutos antes del comienzo del espectáculo, así que llega un poco antes para que tomes tu lugar con tiempo. Lleva ropa cómoda, y considera que hay una etapa en la que te solicitarán quitarte los zapatos. No habrá venta de alimentos.

Como parte de los protocolos sanitarios en contra de contagios de Covid-19, te tomarán la temperatura al llegar y te ofrecerán gel antibacterial. Además, el espacio se sanitiza antes del acceso de las personas. Aunque, por el carácter del evento, el uso de cubrebocas no será obligatorio.

Otro dato importante es que la experiencia principal es apta para personas con capacidades especiales, y que no hay uso de luces estroboscópicas. No obstante, para la segunda parte del espectáculo no cuentan con elevador.

Leer también: Balneario Bosque de las Ánimas: aguas termales con entrada de 100 pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters