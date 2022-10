Guanajuato: 4 actividades de aventura, además de ir el Cervantino

¡Qué lindo es Guanajuato! La ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está viviendo la edición 50 de su tradicional Festival Internacional Cervantino, por lo que está llena de color y actividades.

Por si te lanzas al Cervantino y quieres sumar un poco de adrenalina a esta fiesta cultural, aquí te presentamos cuatro actividades de aventura imperdibles en la ciudad de Guanajuato y sus alrededores.

¿Qué hacer en la ciudad de Guanajauato?

Guanajuato en cuatrimoto

Las estrechas calles de Guanajuato, así como la Sierra de Santa Rosa, que se encuentra alrededor de la ciudad, permiten que las cuatrimotos sean una opción de movilidad. La touroperadora Turismo Alternativo Guanajuato lo ofrece.

Este paseo natural-cultural, te llevará a conocer los puntos emblemáticos de la ciudad colonial y los cerros de la misma, donde alcanzarás un máximo de 2,600 metros sobre el nivel del mar en la parte alta de la sierra central.

Foto: Facebook (Turismo Alternativo En Guanajuato)

Caminos antiguos y pueblos mineros serán otros de los atractivos que verás a bordo de tu vehículo para finalizar con una comida que incluye platillos regionales en la Sierra.

Precios desde $3,100 pesos por dos personas durante tres horas. Más información en turismoalternativoenguanajuato.com y al número (477) 147 9581.

Lee también: 3 Pueblos Mágicos que puedes recorrer en bicicleta

Rappel y escalada en Guanajuato

Al suroeste de la ciudad se encuentra el Cerro de la Bufa, uno de los puntos más altos de Guanajuato que, al subirlo, ofrece vistas inigualables.

La agencia Expediciones de Aventura te lleva a esta formación rocosa con paredes que van desde los 10 hasta los 75 metros para practicar rappel o escalada. Actividades que pueden hacer niños (mayores de 10) y adultos (hasta 65 años).

Foto: Facebook (GUANAJUATO EXPEDICIONES DE AVENTURA)

No importa que no tengas experiencia, el cerro ofrece distintos niveles de dificultad, así que no tengas miedo y aventúrate en las caprichosas formaciones montañosas guanajuatenses.

El precio de esta actividad es de $900 pesos por persona e incluye guías, todo el equipamiento y comida regional al finalizar la experiencia. Más información y reservas al número (473) 122 1097 o en la página expedicionesdeaventura.com.

Skydream en Guanajuato

¿Te imaginas estar suspendido en una hamaca en las alturas, rodeado de naturaleza y con la opción de relajarse por un buen rato o incluso dormir? Pues eso es skydream, ofrecido por el Centro Vacacional El Salto.

A unas dos horas y 20 minutos desde Guanajuato, estas hamacas pueden ser ocupadas por la mañana y tarde durante un par de horas o quedarte toda la noche a dormir en ellas, arrullado por el sonido de los grillos.

Foto: Facebook (Centro Vacacional El Salto)

Los precios inician en los $1,149 pesos hasta los $2,089 por persona. Según la hora del día, la tarifa incluye alimentos correspondientes. Ojo: para realizar esta actividad se requieren, al menos, dos personas.

Más información y reservaciones al número (419) 596 5000 y en Facebook “Centro Vacacional El Salto”.

Lee también: ¿Es real? Conoce el fenómeno del bosque que respira

Vuela en parapente en Guanajuato

Si no te fue suficiente estar suspendido en las alturas en una hamaca, atrévete a volar sobre la Sierra guanajuatense en el parapente tándem. Obviamente, siempre acompañado de un instructor calificado.

Los mejores meses para hacerlo son de mayo a diciembre, generalmente a partir de las 4:00 pm. Estás en la temporada ideal. Eso sí, ten en cuenta que todo depende de las condiciones climáticas del día que quieras realizarlo.

Foto: Facebook (Centro Vacacional El Salto)

La experiencia tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos y no requiere experiencia previa. ¡Lánzate y observa Guanajuato desde un punto de vista único!

El precio es de $1,800 pesos por persona y, si lo deseas, el piloto puede tomar sesión de fotos con costo adicional ($200 pesos), solo tienes que llevar una memoria USB.

Informes y reservas al número (419) 596 5000 y en Facebook como “Centro Vacacional El Salto”.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters