Estas son las playas más cercanas a CDMX, y no están en Acapulco

Llegaron las vacaciones de Semana Santa. Si estás pensando en una salida a la playa de último minuto y no tienes demasiados días para pensar en destinos como Puerto Vallarta o Cancún, te damos una opción que está mucho más cerca Ciudad de México y no es Acapulco. No es necesario tomar un avión. Puedes irte en autobús o en vehículo particular.



Foto: Gobierno Tuxpan Veracruz

Si además de todo, tu presupuesto está ajustado, quizá pienses que Acapulco es tu única opción, pero no es así.

México cuenta con una gran diversidad de playas, entre ellas las de Tuxpan, municipio de Veracruz. Si viajas en auto, te tomará un tiempo estimado de 3 horas y media desde la CDMX a Tuxpan. La ruta directa la encontrarás por la carretera México-Tuxpan.

Tuxpan se localiza a 289 kilómetros de la CDMX y cuenta con más de 40 kilómetros de extensión de playas que son sinónimo de tranquilidad, pues tienen poca profundidad y oleaje ligero, por lo que son una gran opción para la familia entera.



Foto: Pixabay

Las playas más visitadas de Tuxpan son Villamar, Cocoteros y Azul. Aunque también están las playas el Faro San Antonio, Barra Galindo, Palma Sola (Estero de Mojarras), Benito Juárez, El Palmar o Emiliano Zapata. Como puedes ver, la lista es extensa, por ello te sugerimos levantarte temprano para disfrutar tu estancia y conocerlas.

Al llegar a Tuxpan encontrarás una zona hotelera con alternativas para todos los bolsillos, desde grandes cadenas como Holiday Inn Express, Crowne Plaza o Best Western Riviera, hasta los establecimientos locales con precios que van desde los 600 a los 1,500 pesos por noche, todo depende del lugar y la temporada.

¿Qué puedes hacer en tu visita a la playa más cerca de CDMX?

En el río Tuxpan se organizan paseos en lancha y en moto acuática, y es el lugar preferido para ver la puesta del sol.



Foto: Gobierno Tuxpan Veracruz

En Tuxpan se encuentra Isla de Lobos, un área natural protegida donde está permitido bucear y esnorquelear en sus arrecifes. El acceso es controlado, por supuesto. En la región también puedes tomar un paseo en lancha y explorar manglares, y visitar refugios de especies protegidas, como los lagartos.

Date una escapada al Museo de la Amistad México-Cuba para conocer la historia del paso de Fidel Castro por Veracruz; o el Museo Regional de Arqueología de Tuxpan con una colección de reliquias de las culturas que habitaron en la región.



Foto: Gobierno Tuxpan Veracruz

Encontrarás varios restaurantes de cocina regional. No dejes de probar sus antojitos tradicionales, como los bocoles (gorditas de maíz rellenas de frijol o chicharrón), los piques, el zacahuil (el tamal más grande de México) y el pan chichimbre.

No te puedes ir de Tuxpan sin probar los platillos de mariscos frescos, entre ellos, un buen ceviche, pescado, camarones y enchiladas de jaiba, la mejor opción después de un día de sol, arena y olas.

¡Esta es la señal que necesitabas! Alista el bloqueador, las sandalias y las maletas para relajarte unos días en vacaciones de Semana Santa y gozar el clima soleado en la playa más cercana a la CDMX.

