La Marcha Zombie 2024 es uno de los eventos que debes incluir en tu agenda de eventos spooky, en la temporada de Halloween. Muy pronto, terroríficas criaturas saldrán a las calles de Ciudad de México, así que es momento de que prepares tu disfraz y te unas a ellas.

Zombies payasos, policías y de famosas series como The Walking Dead, todos son bienvenidos al recorrido. ¿Te gustaría participar? En Destinos te decimos cuál será la ruta, fecha y hora del evento.

Marcha zombie en CDMX. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Leer también Qué hacer en el pueblo mágico de San Carlos, Sonora

¿Qué necesitas para participar en la Marcha Zombie 2024?

Para participar en la Marcha Zombie 2024 no necesitas inscribirte ni pagar una cuota. Sin embargo, el evento persigue una causa social. Cada año, a los asistentes se les solicita donar un alimento no perecedero y esta vez no será la excepción.

"Acompáñanos en esta épica celebración y únete a nuestra comunidad formada por miles de personas que comparten los valores de la creatividad, altruismo y tolerancia", expresa la organización en su página de Facebook.

Los alimentos recaudados se entregarán al banco "Alimento Para Todos México". Así que puedes llevar 1 kilo de arroz o de frijol, pastas, sopas, aceite, cereales y granos, conservas en lata, etcétera.

Si no quieres marchar, no importa, puedes asistir únicamente como espectador y tomarte fotos con los zombies. Pero, eso sí, no dejes de donar un alimento no perecedero.

Cartel de la Marcha Zombie 2024. Foto: Facebook Marcha Zombie MX

¿Cuándo será la Marcha Zombie 2024?

La Marcha Zombie 2024 nos invita a sacar nuestro lado creativo y a caracterizarnos como muertos vivientes. Compra tu disfraz o hazlo tú mismo con materiales que tienes en casa, el punto es dejar volar la imaginación y dejar que la temporada de Halloween te sorprenda.

En 2024, la marcha está programada para el sábado 19 de octubre y saldrá desde el Monumento a la Revolución, pasará por Avenida Reforma y terminará en el Zócalo.

El horario de arranque es a las 16:00 horas. Se les pide a los participantes llegar al menos 15 minutos antes para que el recorrido comience de manera puntua. Se calcula que la marcha tendrá una duración aproximada de 2 horas.

¿No te quieres disfrazar de zombie? También se admiten vampiros, hombres lobos, brujas, fantasmas y cualquier criatura tenebrosa de la que seas fan.

Marcha zombie en CDMX. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Leer también Recorridos nocturnos en el Museo de la Inquisición CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters