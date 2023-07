Falta muy poco para que vuelvan las Halloween Horror Nights a los parques temáticos de Universal Orlando Resort y a Universal Studios Hollywood. Este año superará al anterior en cuanto a efectos especiales y, sobre todo, terror, mucho terror.

Esta vez se dio un anuncio especial: los fanáticos de Stranger Things, la famosísima serie de Netflix, morirán de miedo en el Upside Down dentro de una casa embrujada totalmente inédita, dedicada, por supuesto, a la cuarta temporada.

¿Qué habrá en la casa embrujada de Stranger Things?

La casa embrujada tenía que estar ambientada en los años 80, en el pueblo de Hawkins. Ahora, los visitantes tendrán que enfrentar al temible Vecna.

Estos escenarios proyectan el terror sobrenatural que se podrá ver en la cuarta temporada de la serie. Eleven, Max, Eddie, Steve y otros personajes te acompañarán durante este recorrido en el que el Upside Down y la vida real comienzan a mezclarse.

Foto: Universal Studios

Sin embargo, tú y tus acompañantes, advierten los creadores de la casa embrujada, estarán en la mira de Vecna, quien buscará destruirlos, y también serán perseguidos por otros seres malignos, como los demobats.

Si eres un verdadero fan, recordarás algunos momentos icónicos y te conmoverás con otros. Pero deberás estar preparado y tener los ojos bien abiertos, porque se podrían desatar tus peores miedos.

¿Qué son las Halloween Horror Nights de Universal Studios?

Las Halloween Horror Nights son una de las atracciones nocturnas más esperadas en los parques temáticos de Universal. Es toda una tradición que cumplirá 33 años en 2023.

Para estas noches de terror se montan instalaciones, casas embrujadas con escenarios e historias verdaderamente escalofriantes; además hay espectáculos y actividades.

No se trata de casitas embrujadas comunes y corrientes. Realmente te sacarán buenos sustos y, probablemente, te generen un poquito de ansiedad, pero no dejarás de divertirte, si te encanta el terror. Si eres muy miedoso o miedosa, tal vez no sea una experiencia hecha para ti.

Este evento, por cierto, ha sido premiado por 13 años como uno de los mejores del mundo por los Golden Ticket Awards de la revista Amusement Today, los cuales reconoces a los mejores parques temáticos en diferentes categorías.

¿Qué habrá en 2023 en las Halloween Horror Nights?

Si viajas a Universal Orlando Resort podrás entrar a 10 casas embrujadas inspiradas en historias y personajes macabros; en el parque de Hollywood solo abrirán 8.

Foto: Universal Studios

Afuera, la cosa tampoco se pondrá tranquila. En todo el parque habrá 5 zonas de terror en las que debes estar alerta porque, cuando menos los esperes, te encontrarás con seres malévolos. Podrás disfrutar de espectáculos en vivo y de comida y bebidas temáticas.

¿Cuándo son las Halloween Horror Nights en los parques de Universal?

Comienzan a partir del 1 de septiembre en Universal Orlando Resort y el 7 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

Este año, el complejo de Orlando romperá el récord de 48 noches de terror.

¿Cuánto cuestan los boletos para ir a las Halloween Horror Nights de Universal?

Hay pases desde 85.15 dólares. Este boleto es para una noche y ya incluye impuestos.

También podrás encontrar paquetes que incluyen boletos y hospedaje dentro del resort de Universal en Orlando.

Por cierto, si te quedas en alguno de los hoteles de este complejo, tendrás varios beneficios: entrada temprana a los parques durante el día y acceso preferencial a las Halloween Horror Nights durante la noche.

Compra tus boletos en línea en universalstudioshollywood.com

