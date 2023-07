Navegar en crucero es una gran aventura que puede ser tanto relajante como divertida. Ahora imagínate hacerlo a bordo de un barco de lujo. Aquí te decimos cuánto cuesta el boleto del barco más grande del mundo que llegará a las costas caribeñas de México.

El Icon of the Seas, de la compañía Royal Caribbean International, podrá recibir hasta 7,600 pasajeros o 10,000 personas tomando en cuenta la tripulación. Cuando zarpe el 27 de enero de 2024, el Icon of the Seas se convertirá en el crucero más grande del mundo.

De acuerdo con Fox 35 Orlando, este crucero contará con 20 cubiertas, destronando al barco más grande del mundo actual, el Wonder of the Seas.

Y aunque el Icon of the Seas tuvo éxito en su primera prueba de navegación en mar abierto, los viajes para el público en general están programados para inicios de 2024.

Miami, Florida será el punto de partida del crucero. Asimismo, la ruta de navegación incluirá una parada en el Caribe mexicano.

El crucero más grande del mundo llega a México. Te decimos cuánto cuesta el boleto. Imagen: Royal Caribbean International.

¿Qué actividades se pueden hacer en el crucero más grande del mundo?

El Icon of the Seas cuenta con el parque acuático más grande en alta mar y siete piscinas. Tanto estas como los jacuzzis cuentan con vista al mar.

Viajará con más de 20 opciones gastronómicas a bordo, entre restaurantes, bares y otros establecimientos.

El barco también cuenta recintos de música en vivo para muchos gustos, donde se podrá escuchar rock, jazz y karaoke acompañado con piano, entre otros géneros musicales.

El crucero Icon of the Seas estrenará un salón de billar, sala de videojuegos y un escenario para espectáculos de comedia, así como diversas áreas de juegos y actividades para niñas y niños.

Además del parque acuático, el Icon of the Seas tiene una pared para escalar. También está la opción de recorrer el paseo de aventura, el cual es un circuito conformado por retos y desafíos divertidos a bordo de este crucero que llegará a México a principios del 2024.

Durante la travesía en el Icon of the Seas, se presentarán espectáculos con audaces trapecistas que darán shows de acrobacias y clavados. Incluso el escenario tendrá la cascada más alta en el mar con aproximadamente 17 metros de altura. ¿Se te antoja vivir la experiencia? A continuación te compartimos los costos.

¿Cuánto cuesta el boleto para viajar en el crucero más grande del mundo?

El viaje por persona a bordo del barco más grande del mundo es de 7 noches. Las tarifas van desde los $34,476 pesos hasta los $85,649 pesos mexicanos, depende de la fecha y del tipo de habitación que se elija, ya sea interior, con vista al exterior, en el balcón o una suite.

Cabe resaltar que los destinos en los que hará parada el Icon of the Seas, pueden variar según la fecha de salida elegida.

crucero más grande del mundo llegará a Cozumel, en el estsado de Quintana Roo, y Puerto Costa Maya en Yucatán. Asimismo, Taambién recorrerá otros destinos como Honduras y Las Bahamas.

