En las Grutas de Cacahuamilpa recorre un río subterráneo secreto

Para los espíritus aventureros y valientes, este recorrido por el río subterráneo Chontalcoatlán, en las Grutas de Cacahuamilpa, es una actividad de mucha emoción.

A partir de febrero y hasta finales de mayo, antes de la temporada de lluvias, este escenario debajo de tierras guerrerenses se vuelve un atractivo turístico que te sorprenderá.

Durante el tour, recorre este flujo de agua que se abre paso en una caverna con impresionantes formaciones rocosas, resultado de la acción de la naturaleza durante miles de años, y remata tu día en las calles del Pueblo Mágico de Tepoztlán.

Recorre el río subterráneo

El recorrido en este río, que forma parte del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, en el estado de Guerrero, comienza muy temprano en la CDMX, punto de salida hacia las famosas grutas.

Al llegar, hay que trasladarse a La Joya, un paraje que servirá para cambiarse, alistarse y emprender una breve caminata.

Después de unos 30 minutos habrás llegado a la cascada petrificada Claraboya, la cual descenderás cuidadosamente caminando por los escalones que han sido formados naturalmente, y, de inmediato, dar inicio a la travesía subterránea.

Esta cascada anticipa un poco lo que podrás observar en las cuevas: paredes de rocas formadas por la filtración y goteo del agua que, por la presencia de minerales en la zona, brillan al momento de alumbrarlas. ¡Un pasaje casi mágico!

Poco a poco te adentras a esta cueva que esconde maravillas. Es normal sentir emoción y un poco de miedo por la imponente oscuridad que te envuelve. Por eso, se proporcionarán lámparas para apreciar la belleza del río.

Las frías aguas y ambiente de la cueva se compensan con el majestuoso interior, en partes 'adornado' por altas paredes y arcos, desniveles del río, así como estalactitas y estalagmitas, esas longevas formaciones que aún hoy en día continúan moldeándose según el paso del agua.

La excursión de aproximadamente ocho kilometrós tiene una duración de cuatro a cinco horas en la parte subterránea del río Chontalcoatlán, mejor conocido como Chontal o Chonta. En el recorrido, tendrás oportunidad de caminar, nadar y saltar desde lo alto de las caídas de agua del río (estos saltos son opcionales).

La salida es por el río Dos Bocas para ir a comer y, posteriormente, regresas a la entrada a las grutas.

La siguiente y última parada es el Pueblo Mágico de Tepoztlán, en el estado de Morelos, donde los guías te darán tiempo para caminar por sus calles.

Cuándo será el tour al río subterráneo Chonta, en las Grutas de Cacahuamilpa

Ve reservando el sábado 25 de febrero o el domingo 12 de marzo, los días en que la empresa Viajando Sin Límites tiene este tour disponible.

No te confíes y reserva con anticipación, pues el cupo es limitado a 16 personas por fecha.

El punto de salida es el Monumento a la Revolución, a las 6:00 am, y el Metro General Anaya, a las 6:25 am, mientras que el regreso será el mismo día a las 10:30 pm.

Cuánto cuesta el tour al río Subterráneo Chonta

El costo para recorrer el río Chontalcoatlán y visitar Tepoztlán es de $2,299 pesos por persona. Reserva tu lugar con $1,000 pesos.

Este precio incluye: transporte redondo desde CDMX, recorrido guiado por el río subterráneo, préstamo de equipo de seguridad (traje de neopreno, casco, lámpara, guantes, chaleco salvavidas), fotografías digitales, visita a Tepoztlán, comida al término del recorrido y coordinadores de grupo.

Para poder disfrutar de la experiencia, es indispensable tener buena condición física, no padecer claustrofobia y no contar con lesiones/operaciones recientes. No es un tour recomendado para niños.

Contacto

Para mayores informes y reservaciones, contacta a la touroperadora Viajando Sin Límites:

Facebook: “Viajando SIN Limites”.

Teléfono y Whatsapp: (55) 7892 7199.

