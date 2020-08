¿Alguna vez le has dicho que no a Cancún por considerarlo muy caro? Esta vez nos dimos a la tarea de demostrar que, si bien se trata de un destino internacional y con una oferta turística inmensa, no todo aquí es lujo y es posible encontrar opciones económicas adaptables a tus planes y preferencias.

Buscamos ocho alojamientos económicos en Cancún, que poseen un buen balance entre precio y servicios. Es decir, no buscamos los más baratos de la ciudad, sino algunos de los lugares que te ofrecen más por menos dinero. Todos han implementado cambios para ofrecer mayor seguridad tras la contingencia por Covid-19.

Tomamos en cuenta solo precios para habitaciones privadas y todos incluyen impuestos; sin embargo, existe un impuesto extra de 26 pesos en el destino por las nuevas medidas de bioseguridad. Las tarifas que buscamos son para el mes de octubre, que es temporada baja.

Selina Cancún Laguna

Es como un hostal de lujo pues, aunque además de habitaciones privadas ofrece dormitorios compartidos, se caracteriza por su atractiva decoración, variedad de actividades y servicios. Eso sí, los precios siguen siendo económicos y ofrecen cancelación gratuita hasta un día antes de tu llegada. Se encuentra en la Zona Hotelera de Cancún.

Su habitación privada más barata se llama Micro. Es un espacio pequeño con una cama para dos personas, como la cabina que encontrarías en un tren o un barco (puedes verla en la foto, dos párrafos abajo); tiene baño compartido con hasta cuatro habitaciones de la misma categoría. Quedarte aquí te costaría 544 pesos por noche para dos personas o 754 pesos si quieren incluir el desayuno.

Una habitación estándar totalmente privada te cuesta desde mil 142 pesos por noche en ocupación doble.

Selina Cancún Laguna cuenta con jardín, alberca al aire libre, restaurante de estilo yucateco, centro de bienestar con masajes y espacio de trabajo (por si viajas con este propósito). Puedes contratar tours directamente con la administración.

Foto: Cortesía

One Cancún Centro

Es un hotel sencillo pero con todas las comodidades básicas, pensado en los viajeros que llegan por trabajo. Se encuentra en el centro de la ciudad, a 10 minutos en auto desde la Zona Hotelera. Posee restaurante y alberca al aire libre.

Una habitación para dos personas con televisión y aire acondicionado te cuesta mil 63 pesos por noche. La cancelación es gratis hasta un día antes de tu llegada. El desayuno es en cortesía.

All Ritmo Cancún

Un hotel familiar con habitaciones estándar que tienen aire acondicionado y televisión; algunas dan hacia el mar. Hay cuatro restaurantes (uno de ellos especializado en gastronomía mexicana y otro en italiana) y un bar al que puedes acceder nadando en la alberca. También ofrece acceso directo a la playa.

El hotel está a 20 minutos en auto de la Zona Hotelera. Hay dos parques acuáticos dentro de sus terrenos. El primero está incluido para todos los huéspedes y tiene zona infantil, canchas y equipo de animación. El otro es de costo extra (489 pesos por adulto) y ofrece mayor variedad de actividades: cuatro toboganes que terminan en el mar y kayaks, por ejemplo.

Una habitación estándar para dos personas tiene tarifa de mil 451 pesos por noche, con cancelación gratis hasta cuatro días antes de tu llegada; contempla el desayuno. El plan todo incluido te cuesta dos mil 642 con la misma política de cancelación.

Foto: Cortesía

Condominio completo

Esta es una de las dos opciones que te mostraremos que están disponibles en Airbnb. Es un apartamento de dos habitaciones dentro de un complejo residencial ubicado en la Zona Hotelera. Tiene sofá con televisión, cocina y aire acondicionado. Queda muy cerca de dos playas.

El dueño de la propiedad es reconocido como “superanfitrión”, lo cual significa que su propiedad es sobresaliente y muy bien evaluada por los huéspedes. También tiene el distintivo de Limpieza Avanzada, otorgado a los anfitriones que se han comprometido a seguir al pie de la letra los nuevos estándares de bioseguridad desarrollados por Airbnb (no es algo obligatorio, sino un plus).

El costo por una noche para dos personas es de mil 898 pesos. La cancelación es gratis por 48 horas después de tu reservación. Encuéntralo aquí.

NYX Cancún

Se encuentra en la Zona Hotelera y tiene acceso a la playa. Las habitaciones de este hotel cuentan con aire acondicionado, minibar y televisión. Hay dos albercas, una con actividades para todos los huéspedes y otra más tranquila para descansar. Tienes para elegir entre cuatro restaurantes (uno de ellos especializado en cocina italiana, uno japonés y otro frente a la playa), además de dos bares. También puedes relajarte en el spa, que en su menú incluye masajes de reflexología.

Una habitación con desayuno para dos personas te cuesta mil 943 pesos por noche. El plan todo incluido tiene una tarifa de tres mil 509 pesos por noche. Puedes cancelar gratis hasta 72 horas antes de la estancia.

Emporio

Se localiza en la Zona Hotelera y ofrece acceso directo a la playa. Cada habitación tiene aire acondicionado, balcón y minibar. Para los huéspedes hay dos restaurantes, además de un bar en la alberca y otro en la playa.

Una habitación para dos personas te cuesta dos mil 169 pesos por noche. Si la quisieras en plan todo incluido, la tarifa sería de tres mil 866 pesos. La cancelación sería gratis hasta cinco días antes de tu check-in.

Habitación cerca de la playa

Esta es nuestra segunda opción de Airbnb. Se trata de una habitación tipo hotel (aunque es propiedad privada) ubicada en una playa de la Zona Hotelera. El sitio tiene dos camas dobles y sofá cama; incluye una terraza con vista al jardín y a la laguna Nichupté. También cuenta con aire acondicionado, frigobar y microondas. En la parte externa del edificio hay alberca y los huéspedes pueden acceder a la playa.

El dueño está considerado “superanfitrión” y también posee el distintivo de Limpieza Avanzada.

El precio por una noche para dos personas es de dos mil 194 pesos. La cancelación es gratuita por 48 horas después de reservar. Puedes encontrarlo aquí.

Occidental Costa Cancún

Está frente a la playa, en plena Zona Hotelera. Ofrece planes todo incluido para todos sus huéspedes, en habitaciones de estilo mediterráneo con aire acondicionado, minibar sin costo extra y televisión. Puedes elegir entre cuatro restaurantes (uno de ellos a la orilla del mar) y dos bares. Hay una gran alberca con zona de poca profundidad, fuente y tumbonas dentro del agua. Además, el hotel cuenta con entretenimiento todo el día y spa.

Foto: Cortesía

La noche para dos personas te cuesta tres mil 146 pesos, en plan todo incluido. Puedes cancelar sin costo hasta 24 horas antes de tu llegada.