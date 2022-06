El misterioso castillo blanco de Xochimilco. Conoce su historia

Xochimilco es uno de los lugares más representativos de CDMX. Sus chinampas, junto con el Centro Histórico y parte de Ciudad Universitaria son Patrimonio de la Humanidad.

Muchos creen que Xochimilco no tiene más que ofrecer que los tradicionales paseos en trajinera, pero la realidad es que cuenta con muchos atractivos. Ahora, puedes participar de recorridos temáticos (como ver el amanecer a bordo de una trajinera, cuando reina el silencio), ver obras de teatro y proyecciones cinematográficas, participar en talleres, degustaciones y hasta puedes acampar.



Pero más allá de las actividades, uno de los grandes atractivos son las leyendas típicas de Xochimilco, como la de La Llorona o el origen de la Isla de Muñecas.

También existe un sitio que visitantes y pobladores han convertido en un misterio, se trata del castillo blanco, una construcción estilo medieval que parece de un clásico cuento de princesas. En realidad, nadie sabe por qué está ahí.

El castillo blanco escondido en Xochimilco

El castillo blanco de Xochimilco, en la CDMX, tiene una apariencia medieval, como de cuento de hadas, pero antes de que te emociones, te decimos que en realidad es más nuevo de lo que podrías pensar.



Foto: archivo El Universal

La construcción está en el barrio de San Diego Tlalcozpan, palabra que proviene del náhuatl y significa “lugar de la tierra amarilla". Este es uno de los 9 barrios de Xochimilco que fue fundado en el siglo XVIII. En aquella época, sus habitantes se dedicaban a la agricultura y ganadería. Pero como ya mencionamos, el castillo es mucho más reciente.



De acuerdo con el sitio Somos Xochimilco, el castillo se construyó en la década los 30 y no hay indicios de que guarde una tierna historia de amor detrás, simplemente es una edificación que por sus características y el lugar en donde se encuentra llama mucho la atención.



El castillo blanco se construyó sobre una chinampa, palabra que proviene del náhuatl chinampan, que significa “en la cerca de cañas”. Se trata de una técnica que los mexicas utilizaban usando troncos y varas para crear una estructura que luego cubrían con tierra para poder sembrar. Esta se sigue utilizando en la zona para cultivar flores y verduras.

Foto: Istock



Desafortunadamente no hay muchos datos sobre el castillo, pero se convirtió en un punto de interés por algo más que se estructura. Y es que el antiguo dueño, Eduardo Ramírez, regalaba juguetes a sus vecinos por lo que los habitantes de Xochimilco solían visitarlo con emoción. Además, se dice que durante la década de los 40, lo prestaba para las fiestas de graduación de las escuelas primarias.



Años más tarde, de acuerdo con el libro Ciudad de México Insólita y Secreta, el gobierno de la Ciudad de México trató de convertirlo en una casa de cultura, pero el proyecto no se pudo concretar.

¿Cómo se puede llegar al castillo de Xochimilco?

Lo primero que hay que mencionar es que no se puede entrar pues se trata de una propiedad privada. No obstante si se puede admirar por fuera y, por supuesto, hacer increíbles fotos.



La opción más recomendada para verlo es en trajinera, pero no se trata de uno de los paseos más comunes que se ofrecen. De hecho, este castillo está a aproximadamente una hora de los embarcaderos más cercanos en la zona. Por ello es que debes pedirle al lanchero que te lleve hasta allá y, claro, tomar en cuenta el costo pues, actualmente un viaje en trajinera cuesta 500 pesos por hora por embarcación, si tardas más tiempo, el precio será mayor. Puedes hacer el recorrido saliendo desde el embarcadero de Cuemanco.





Imagen: Archivo El Universal

Si lo que quieres es verlo a pie, la recomendación es llegar en transporte público pues el acceso a los autos no es sencillo. Para ello toma el autobús Ruta 65 desde el embarcadero Nativitas, debes bajarte en la calle de Pino, en el Barrio de San Diego, y caminar hasta la calle de Dalia. Después, da vuelta a la izquierda, sigue caminando hasta el segundo callejón, el de Tlachitongo, y dobla a la derecha. Entrarás al Barrio San Esteban y deberás seguir hasta el puente peatonal desde donde ya alcanzarás a ver el Castillo Blanco.

Hay una opción, aún más divertida y emocionante: existe una pequeña empresa de guías de turismo que ofrece fascinantes paseos en kayak por los canales de Xochimilco, ya sea al amanecer o al atardecer. El castillo blanco junto con el ajolotario es uno de los itinerarios con los que cuentan. Encuéntralos en facebook como Recorridos en Kayak Xochimilco. Su teléfono es 55 3203 2141.



