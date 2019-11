El Área 51 se encuentra en el interior del valle Groom Lake y a 133 kilómetros al noroeste de Las Vegas, su extensión es de 7,543 kilómetros cuadrados -extensión aumentada para que los turistas no hagan ascensos a las montañas que rodean la base militar-. Al Área 51 también se le conoce como Dreamland, Watertown Stripes, Groom Lake, Paradise Ranch o Homey Airport.

El Gobierno de Nevada oficializó esta zona como la “Ruta Ufológica de Nevada” y la Ruta 375 fue rebautizada como la Autopista Extraterrestre. El desarrollo turístico en la zona es legal y cuenta con el respaldo por leyes de libre tránsito del estado de Nevada siempre cuando se respeten las advertencias prohibitivas del gobierno federal.

Este destino turístico, lo puedes hacer ya sea rentando una moto o coche, como también adquiriendo un tour con tu hotel de elección. El circuito turístico del Área 51 y la Autopista Extraterreste, suele hacerse desde las 08:00 hasta las 23:00 horas iniciando desde Las Vegas; en cambio, los que rentan coches suelen quedarse la noche junto a otros grupos para atestiguar las luces que entran y salen del Área 51.

¿Qué ver en la Extraterrestrial Highway?

Saliendo de Las Vegas, destino a Salt Lake City, Utah, tomando la carretera US-93N por unos 120 kilómetros, encontrarás el entronque con la Autopista 318, a unos 500 metros está la Ruta 375 llamada Autopista Extraterreste, y justo en ese lugar se encuentra la primera parada, una heladería llamada ET Fresh Jerky, en donde puedes ver los murales alegóricos a la conspiración extraterrestre.

La siguiente parada a un par de kilómetros, es el icónico letrero Extraterrestrial Highway, aquí todo el mundo se detiene para tomarse la foto del recuerdo y leer los adhesivos que dejan los visitantes de todo el mundo.

Ya inmersos en la ruta, llegarás a Alien Research Center, una enorme bodega con un extraterrestre gigante. Aquí debes detenerte, ya que encontrarás las mejores máscaras, disfraces de toda la zona, postales y otros souvenirs folklóricos. Durante la ruta encontrarás diversos restaurantes rurales muy peculiares, cada uno tiene una historia que contar, fotos con actores y políticos distinguidos que visitaron cada uno de estos locales.

Cuando estés distraído con los puestos, debes poner mucha atención porque cuando menos te lo esperas, tienes el acceso al Área 51 y su singular entrada es el famoso Buzón Negro o Black Mailbox. Aquí debes tomarte la clásica foto que comprueba que encontraste la entrada del Área 51. Por si no lo sabías, el Buzón Negro -el más fotografiado del mundo- era el que el servicio postal usaba para hacer las entregas en los años 40’s y 50’s, pero debido a la fama, la documentación no era segura, por lo tanto, ahora es solo el punto más importante antes de llegar al corazón del tour.

Sigue el camino de terracería y podrás observar las advertencias de no continuar, la esencia del tour es llegar al filo del borde permitido, en donde verás una línea pintada en el camino, muchos cactus con cámaras y en un pequeño montículo, un vehículo blanco sin placas que te disparará sin aviso. Ten cuidado con jugar con las advertencias, ya que si eres extranjero podrán retirar tu visa americana por el solo hecho de que has sido fotografiado cruzando la línea.

Muchos suelen bordear el perímetro y buscar la zona más idónea para acampar y pasar la noche, si eres de esos, busca estar cerca de otro grupo o bien socializar para que te integres, ya que la fría noche del Desierto de Mojave puede hacerte pasar la peor de las noches, o bien, visitas de coyotes y serpientes de cascabel.

A tu regreso, no olvides pasar a comer al icónico restaurante Little AleInn, la charla y el ambiente es 100% O.V.N.I.S y conspiraciones. Aquí puedes quedarte a dormir en su zona de camping o en sus habitaciones. Muchos suelen hacer meditación y yoga, aléjate de los grupos sectarios que buscan formar una religión sobre el tema.

Base de la Fuerza Aérea Nellis o Área 51

La instalación no es una base aérea convencional, ya que cuenta con diferentes accesos y túneles que conectan a diversas instalaciones. Cuenta con 3 pistas y una de ellas es la más larga con una longitud de 7,100 metros (aterrizaje de transbordadores espaciales) y otras 2 para recibir al Avión Presidencial Air Force One y aviones caza. Según lo que se puede apreciar en Google Earth, sus instalaciones están muy distantes entre si, y lo curioso es que tanto la CIA, NASA y otros organismos desconocidos operan en la base militar, dándole más motivos a las teorías conspirativas para generar más especulaciones sobre si en esta base operan en conjunto con razas alienígenas inteligentes.

No ingreses por otro lugar que no sea desde la Autopista Extraterrestre, ya que muchos lugares aún tienen radiación debido a las pruebas nucleares que se realizaron en la zona para el primer lanzamiento de la bomba atómica y la radiación puede afectar tu organismo. Como cualquier turista, sigue al resto, no inventes rutas ni caminos, es fácil perderse y nadie irá a tu rescate, ya que la zona no cuenta con señal celular. Este atractivo turístico te tomará uno o dos días de tu programa a Las Vegas, vale la pena hacerlo.