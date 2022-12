Date un rol por la CDMX en bici retro con picnic incluido

¡Lo retro es lo de hoy! Y montada o montado en una bici de estas características es que puedes recorrer el centro de la Ciudad de México y, luego, cerrar la aventura urbana con un sabroso picnic en el Bosque de Chapultepec.

Baika Rool, que ofrece el recorrido, es una empresa dedicada a llevar a cabo experiencias en bicicletas retro por el centro de la capital mexicana. ¡Una combinación muy ganadora!

En Destinos te contamos los detalles para que alistes las piernas, el pedaleo, la cámara y el estómago para este paseo en bici.

En qué consiste el recorrido retro en bici en CDMX

Esta pedaleada comienza desde el taller o la tienda de Baika Rool (dos ubicaciones distintas) y, durante cuatro horas aproximadamente, recorrerás puntos muy conocidos de la Ciudad de México.

Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Torre Latinoamericana, Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec son algunos de los lugares más destacados de este paseo.

Una vez terminada la actividad en bici (la cual seguro consumirá tus energías y te dejará hambriento), el picnic se realizará en el Bosque de Chapultepec. Tus provisiones consisten en una baguette de jamón de pavo con queso manchego para cada persona, jugo, botanas, galletas de chocolate, queso crema y alguna fruta de temporada. Estas te serán entregadas en una clásica canastita de mimbre, con mantel de picnic y envases vintage.

Al finalizar el picnic, nuevamente tomarás la bici de regreso, al punto de inicio, para dejar las bicicletas.

¿Te gusta tomarte fotos? Puedes contratar el servicio de fotografía profesional, flores que llevarás en todo momento en la canastita de la bicicleta. Ambas opciones tienen un costo adicional.

Los recorridos retro por la Ciudad de México se realizan todos los días. Entre semana, el primero comienza a las 10:30 a.m. y el segundo recorrido sale a las 2:30 p.m. En fines de semana, el primero sale a las 9:00 a.m. y el segundo a la 1:00 p.m. Hay un tercer recorrido en bicicleta: es nocturno y no tiene picnic.

Cuánto cuesta el recorrido en bici

El costo de esta experiencia es de $350 pesos por persona. Incluye el uso de la bicicleta y la canasta con alimentos para el picnic.

Las fotografías tienen un precio adicional de $85 pesos por persona. Se elegirán dos lugares del recorrido para la sesión y, en promedio, se entregan de 20 a 30 fotografías en formato digital. Si te quieres poner floral y romántico, el ramito de flores tiene un costo de $100 pesos.

Atento: en cada recorrido se pide una identificación oficial por persona, una responsiva y un documento en garantía por las bicicletas (las credenciales se regresan cuando devuelven las mismas al local).

Otros recorridos en bici retro

Baika Rool también ofrece otros tipos de tours, como el recorrido Histórico, que te lleva por el Templo Mayor, Palacio Nacional, Catedral Metropolitana, Palacio Postal, Bellas Artes, Alameda Central y otros lugares del Centro Histórico de la ciudad (sábados en inglés y domingos en español; $600 pesos por persona).

Los recorridos fotográfico y nocturno, también son por el centro. Ambos, igualmente tienen una duración de 4 horas. El primero contempla una sesión fotográfica en dos puntos a elegir; el nocturno se hace únicamente sábados y domingos ($300 pesos por persona).

Por último, hay un recorrido libre, para que te sientas con total dominio de tu bici y tu ruta por los sitios que más te agraden. ($250 pesos por persona).

Contacto

Acude a cualquiera de sus dos sucursale. El taller está ubicado en Calle Pescaditos 3B, Colonia Centro Histórico, CDMX; la tienda en José María Izazaga 8, Colonia Centro Histórico, CDMX.

Facebook: “Baika Rool”.

Instagram: @baikarool.

Teléfono: (55) 4174 7166.

