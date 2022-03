Este viernes comienza un nuevo mes y, con él, se avecinan periodos de descanso (sobre todo para los estudiantes de educación básica). Específicamente, nos referimos a las vacaciones de Semana Santa y un puente que llega justo después de ellas.

Toma nota para que aproveches estas fechas para salir con la familia, al menos por unos días.



Foto: Pexels

En estas fechas serán las vacaciones de Semana Santa 2022

Las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP, comenzará el lunes 11 de abril y terminará el viernes 22. Eso significa que los planteles de educación básica reanudarán actividades hasta el lunes 25 de abril.



Foto: Pixabay

Para los trabajadores también podría haber buenas noticias. Si bien las vacaciones marcadas por la SEP no aplican para los empleados (aunque quisiéramos), sigue siendo común que las empresas otorguen algunos días de descanso extraoficial. Usualmente el Jueves Santo, que este año se celebrará el 14 de abril; el Viernes Santo, es decir, el 15 de abril; y el Sábado de Gloria, que en 2022 corresponde al 16 de abril.

Si tu empresa es una de las que otorga esos días, ahí tienes un megapuente: no trabajarías del 14 al 17 de abril, regresando el 18 a la oficina.

Vale la pena reiterar que la Ley Federal del Trabajo no marca dichas fechas con descanso obligatorio, por lo que, si tu organización te pide laborar, no podrás obtener el beneficio de doble pago.

Habrá un segundo puente en abril además del de Semana Santa 2022

Además de las vacaciones por Semana Santa, los estudiantes de educación básica podrán disfrutar un segundo puente por lo que más vale ir pensando en cómo aprovechar los días libres.

La razón es que el viernes 29 de abril habrá suspensión de actividades en planteles educativos por reunión de Consejo Técnico Escolar, lo cual significa que alumnos y docentes retomarán actividades hasta el lunes 2 de mayo.

En otras palabras, los alumnos regresarán de vacaciones para asistir por 4 días y luego tendrán otro día de descanso. Es "casi" otro megapuente.



Foto: Pixabay

Como verás, en el mes de abril habrá muchos días de descanso para los estudiantes de educación básica. Es una oportunidad para visitar Pueblos Mágicos, balnearios cerca de CDMX o museos dentro de la ciudad como los que te recomendamos en Destinos.

Pero, si no quieres salir en Semana Santa o no de plano no te permiten descansar esos días, puedes esperar las siguientes fechas:

-10 de mayo, no es de descanso obligatorio, pero muchas empresas otorgan el día a las mamás. Este año cae en martes.

-Posteriormente, las vacaciones de verano 2022, de acuerdo con el calendario de la SEP, inician el 29 de julio del 2022.

-El siguiente puente, que sí está marcado por ley, es el viernes 16 de septiembre, en conmemoración al inicio de la Guerra de Independencia.



