Japón es uno de los países en la "lista de pendientes" de muchos turistas, debido a su cultura, sus templos, ciudades altamente desarroladas, choques culturales y maravillas naturales, además de la diversidad que se puede encontrar en las calles.

Si estás pensando en viajar a la nación nipona primero debes saber que hay algunas cosas que no debes hacer en Japón.

Dar propina

En México estamos acostumbrados a dejar propina a los meseros, pero en Japón no debes hacer esto.

De acuerdo con Boutique Japan los meseros o taxistas japoneses se caracterizan por siempre dar un buen servicio. Y aunque su amabilidad puede hacerlos acreedores a una gratificación, en Japón no están acostumbrados a recibir dinero extra por realizar su trabajo.

( Foto: Pixabay)

Estornudar o toser en lugares cerrados

Otra de las cosas que no debes hacer cuando visites Japón es estornudar o toser en lugares cerrados como el transporte público o alguna oficina.

La razón por la cuál es común ver a la gente japonesa utilizando máscaras quirúrgicas es para evitar contaminar los espacios con gérmenes.

Un artículo publicado por Japan today menciona que cuando los japoneses se encuentran enfermos y tienen que salir de sus casas prefieren utilizar una máscara ya que así evitan contagiar a los demás.

Una cosa más que debes evitar es sonarte la nariz en un lugar público. Para hacerlo deberás ingresar a un baño; este acto es considerado desagradable.

Comer o beber mientras caminas

Una de las costumbres que tienen los japoneses es que no suelen consumir una bebida o comida mientras caminan.

De acuerdo con This japanese life , no se sabe con exactitud por qué evitanhacerlo, muchos dicen que es porque no se disfrutan de los alimentos.

En Japón puedes encontrar varias máquinas expendedoras de alimentos o bebidas, pero si compras alguno de estos productos, lo mejor es que lo consumas al lado de estas máquinas y no mientras caminas por las calles.

(Foto: Pexels)

Comer arroz blanco con mucha salsa de soya

La comida japonesa tiene una gran variedad de platillos y la mayoría de ellos se suele acompañarse de salsa de soya. En otros países como México estamos acostumbrados a comer arroz japonés con mucha salsa de soya.

Sin embargo esto está mal visto en Japón. Al momento de comer arroz en este país, lo ideal es solo servir una poca cantidad de salsa.

Otra de las cosas que debes evitar es mezclar el wasabi con la salsa de soya. Un artículo de Japan today recomienda que, si se come sashimi, primero coloques un poco de wasabi en el sashimi y después lo sumerjasa en la salsa de soya.

Dar muestras de cariño en público

Si estás pensando en viajar a Japón con tu pareja debes de saber que en esta país no es bien visto dar muestras de cariño en público.

Un artículo publicado por Japan today menciona que a los japoneses no les gusta tomarse de la mano o dar besos a su pareja en público ya que consideran que estos actos llaman la atención y esto es visto como una falta de educación.

(Foto: Pexels)

Señalar

Para comunicarnos es común que señalemos objetos o personas, pero en la nación nipona señalar es considerado una falta de respeto.

Un artículo publicado en el portal grunge recomienda que al momento de señalar a alguien más lo hagas usando toda tu mano.

Si en alguna conversación debes señalar, lo ideal es que no apuntes a tu pecho si no a tu nariz.

También recomienda que no debes señalar con el dedo o con palillos de madera.