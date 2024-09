Cuando tramitamos por primera vez la visa de Estados Unidos, la fase de la entrevista suele provocarnos nervios. Y es que debemos pensar muy bien las respuestas que le daremos al oficial consular.

De acuerdo con el U.S Departament of State, el oficial consular es la persona que determina si eres o no elegible para recibirla. Por eso nos podemos muy tensos en el proceso.

Si ya tienes tu visa y debes renovarla por algún motivo, probablemente ya no será necesario que vuelvas a hacer la entrevista. En Destinos te contamos más.

Entrevista para la visa americana. Foto: iStock

Leer también Habrá tour temático de asesinos por las cantinas de la CDMX

¿Quiénes pueden tramitar la visa americana sin entrevista?

De acuerdo con el sitio de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, la exención de entrevista solo aplica para la renovación de visas de No inmigrante B1 y B2 (es decir para hacer negocios o turismo), siempre y cuando tu documento haya expirado en los últimos 48 meses.

Así que, si ya pasaron 4 años o menos desde que venció tu visa, podrás renovar tu documento sin tener que pasar por la entrevista de nueva cuenta.

Pero, presta atención, los aspectos que se tomarán en cuenta para otorgar este beneficio son:

Que el solicitante haga el trámite en su país de nacionalidad o residencia.

Que nunca se le haya negado una visa, a menos que dicha negación haya sido condonada o superada.

No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Si las 10 huellas dactilares se tomaron en el momento en que se emitió la última visa.

Si la visa anterior no fue perdida, robada o revocada.

¿Han pasado 4 años o menos desde que expiró tu última visa? ¡Renueva con el proceso sin entrevista!

Obtén tu visa más rápido que los nuevos solicitantes, sin necesidad de presentarte en persona. ¡Hazlo fácil y rápido!

* * #RenuevaTuVisa pic.twitter.com/w3sdTsYJbv — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 7, 2024

Pasos para renovar tu visa americana

En el sitio web de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México se explica que el proceso para renovar la visa americana sin entrevista es el mismo que cuando la solicitaste por primera vez:

Ya que identificaste el tipo de visa que necesitas, completa el formulario DS-160 que puedes encontrar en el siguiente enlace https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx . Guarda la hoja y tu folio de confirmación una vez que termines de llenarlo.

que puedes encontrar en el siguiente enlace . Guarda la hoja y tu folio de confirmación una vez que termines de llenarlo. El siguiente paso es ingresar al "Sitio Oficial de Citas para Visas de México" en esta dirección: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv. Selecciona el botón "solicitar".

Selecciona el botón "solicitar". Luego, da clic en “Soy un ciudadano Mexicano que ha completado la forma de la solicitud de visa de No Inmigrante (DS-160), y deseo solicitar una visa”.

En seguida, ingresa la información que te pide el portal e introduce el número de confirmación del formulario DS-160.

Realiza el pago para la renovación de tu visa de Estados Unidos , cuyo costo es de 185 dólares, equivalente a $3,661.51 pesos.

de tu , cuyo costo es de 185 dólares, equivalente a $3,661.51 pesos. Finalmente, programa una cita en el "Centro de Atención al Solicitante (CAS)" para que se tomen tus datos biométricos. A continuación, te explicaremos este paso.

Visa americana. Foto: Istock

¿Cómo tramitar la cita para la visa de Estados Unidos en un CAS?

Luego de realizar el pago, deberás agendar una cita en el "Centro de Atención al Solicitante (CAS)" para la toma de datos biométricos.

Por medio de internet, necesitarás entrar al portal "Citas para Visas" de este enlace https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv. Selecciona la fecha que más te convenga.

Otra opción es entrar al sitio https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/contact_us para realizar una llamada al CAS más cercano. Un asesor te ayudará a programar tu cita.

Tip: Te recomendamos consultar el siguiente enlace https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/information/asc para ubicar la dirección y el horario de atención de los CAS en México.

Preséntate a tu cita al menos 15 minutos antes de la hora para garantizar que llegues puntual. Recuerda llevar los siguientes documentos:

Pasaporte vigente para viajar a Estados Unidos . Debe tener una validez de seis meses posterior a la fecha en la que se pretende ingresar al país.

. Debe tener una validez de seis meses posterior a la fecha en la que se pretende ingresar al país. Visa anterior, expirada o vigente para cancelación.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Hoja de confirmación de cita impresa.





Leer también Lánzate a la dino kermés del Museo de Historia Natural

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters