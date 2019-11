Se aproxima el puente del 20 de noviembre, y ¡claro que hay que aprovecharlo para salir y dejar atrás el estrés! A veces, elegir a dónde ir en un fin de semana largo no es tan fácil, debe ser un lugar al que no te tome mucho tiempo llegar, por aquello de no desperdiciarlo, y que tenga los suficientes atractivos como para tenerte entretenido por lo menos tres días; que tampoco te cueste una fortuna y que no tengas que estar levantando la mano media hora para pedir una cerveza después de esperar una mesa por más de una hora.

Aquí te sugerimos 7 destinos que sí cumplen con esas características, ¡a ver si te inspiras!



Cholula

Este Pueblo Mágico es una combinación de atractivos coloniales y prehispánicos. Se dice que es la población en México con más iglesias, pero también es la que posee el basamento piramidal más grande ¡del mundo! aunque no es la pirámide más alta.

Por lo mismo, la zona arqueológica es el principal atractivo de esta población. Por otra parte, sobre el templo a Tláloc se encuentra el Santuario de los Remedios con espectaculares interiores ¡prepárate porque hay que subir bastante para llegar!

Lee también: Puebla, 12 cosas que solo encontrarás en el estado

La gastronomía cholulteca es tan rica como la poblana en general y destaca la cecina acompañada de queso, rajas rojas y aguacate.

También llévate un dinerito porque hay muchas artesanías a muy buen precio en el mercadito debajo de la zona arqueólogica.

Cómo llegar: En automóvil, toma la autopista México – Puebla y después la desviación hacia Cholula (periférico) pasando el aeropuerto de Huejotzingo. En carretera se hace aproximadamente una hora y media.



Huichapan

Este Pueblo Mágico de Hidalgo es considerado una de las poblaciones con más atractivos del centro del país. Posee una hermosa arquitectura colonial con imponentes construcciones virreinales como viejas casonas y lindas plazas arboladas. Uno de sus principales puntos de interés es el conjunto formado por tres templos: San Mateo Apóstol, La Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y la Capilla de la Tercera Orden. Está además el Chapitel, en el imperdible zócalo, una antigua casa colonial donde se realizó por primera vez la conmemoración del Grito de Independencia en 1812. Ofrece también balnearios cercanos con aguas termales y un acueducto de 250 años y 155 metros de largo que puedes recorrer en un tirolesa, si te gusta la aventura.

No dejes de ir al mercado a probar la deliciosa barbacoa y sus carnitas, de fama.

Lee también: Conoce el cerro de Hidalgo donde se aparecen las brujas

Cómo llegar: Son cerca de dos horas y media de camino en automóvil, hay que tomar la carretera México-Querétaro, pasar la caseta de cobro de Tepotzotlán y al llegar a Palmillas, tomar la desviación hacia Huichapan. En autobús, saliendo de la Central del Norte, el más rápido hace casi tres horas, hay varias opciones de líneas.



San Juan del Río

San Juan es un destino ideal si lo que buscas es descansar, comer rico y tomarte la vida con calma en el próximo puente. Aunque es una población netamente industrial, definitivamente tiene un innegable atractivo. Recientemente fueron rehabilitados sus monumentos y sitios históricos que formaron parte del Camino Real de Tierra Adentro, reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 2010 por la UNESCO. Además, está a solo unos minutos de Tequisquiapan y del pequeño poblado de Bernal que puedes visitar en una mañana.

Lee también: Qué hacer en Peña de Bernal con 500 pesos

Un gran atractivo de San Juan es que ofrece todas las delicias de la gastronomía queretana como las famosas "chanclas", las enchiladas queretanas y ricos productos lácteos como crema y queso para llevar a casa, a precios muy atractivos.

Cómo llegar: Son cerca de dos horas de camino en automóvil desde la CDMX, hay que tomar la carretera México-Querétaro, pasar las casetas de Tepotzotlán y Palmillas y seguir los señalamientos, es muy sencillo pues está en el camino a Querétaro, por lo que está muy bien señalizado. En autobús son alrededor de dos horas saliendo de la Central del Norte. Hay varias opciones de líneas.



Acolman

Uno de los principales atractivos de este pueblo del Estado de México es su convento agustino que data del siglo XVI. Lo inusual de este convento es que más que un recinto religioso parece una fortaleza militar, que en cierta forma lo era, ya que los religiosos tenían que defenderse de los posibles ataques de los indígenas. Se dice que fue en Acolman donde nació la costumbre de las piñatas mexicanas y ahí podrás encontrar múltiples muestras de esta artesanía. También puedes visitar las Cuevas de La Amistad, ubicadas en el parque estatal Sierra Patlachique. Puedes realizar paseos en bicicleta en su ciclopista, practicar tirolesa o disfrutar de las palapas y zona de asadores, así́ como alberca y zona de acampado.

No dejes de probar sus tamales de garbanzo, habas, pollo, carnero y conejo.

Cómo llegar: Toma unos 50 minutos desde el centro de la Ciudad de México. Tomar la salida a Pachuca por Insurgentes Norte y pasando Ecatepec, seguir la desviación hacia las Pirámides y continuar por ahí hasta llegar a Acolman. En autobús, la salida es en la Central del Norte, por la línea Teotihuacanos.



Real del Monte

Este Pueblo Mágico minero del estado de Hidalgo también es conocido como Mineral del Monte. Aquí podrás darte una idea de cómo era la vida de los mineros en el siglo XIX, podrás visitar la Mina de Acosta y recorrer sus túneles y secretos. Si sigues interesado en las minas, puedes visitar el Museo de Sitio donde está la Mina de la Dificultad, la más icónica del pueblo. En Real del Monte hay también un peculiar panteón inglés que vale toda la pena visitar para ver las tumbas de los mineros ingleses que habitaron en esta población.

En el Portal del Comercio encontrarás joyería de plata, artesanías y dulces típicos.

Lee también: Hidalgo, los 10 mejores lugares que debes visitar para tomar fotos

Si visitas este poblado, tienes que comer los típicos pastes, aunque hay de varios sabores e incluso de dulce, el tradicional es el de papa con carne que tiene un picor delicioso y muy particular. Los pastes son empanadas derivadas de los pasties tradicionales de los mineros ingleses, que se supone tienen el borde corrugado para que el minero pudiera comerlos con las manos sucias y tirar todo el borde ‘sucio’ después. Si quieres hacer tu propio paste, puedes hacerlo en el Museo del Paste de esta localidad.

Cómo llegar: El viaje toma aproximadamente dos horas y media. Hay que llegar a Pachuca y ahí tomar la desviación hacia el Corredor de la Montaña, a unos 11 kilómetros está la entrada a Real del Monte. Los autobuses hacia allá y hacia Pachuca salen de la Central del Norte.



Huamantla

En este Pueblo Mágico de Tlaxcala podrás conocer algunas de las haciendas pulqueras más importantes de este estado como Soltepec, Tenexac y Casa Malinche. Se supone que en una de ellas se hospedó María Félix durante el rodaje de una de sus películas. Una buena idea es planear tu visita alrededor de la hora de comida para que puedas comer en alguna de ellas, que ofrecen deliciosas especialidades de la cocina regional.

En el centro no puedes dejar de visitar el templo de San Luis Obispo, que es donde el 14 de agosto de cada año lucen los espectaculares tapetes de flores que conectan a este templo con otros y que han dado gran fama a esta localidad.

En Huamantla está también el Museo del Títere, con más de mil piezas de estos juguetes.

El pueblo también tiene una profunda tradición taurina, está la plaza de toros La Taurina y al lado el Museo Taurino con carteles y piezas relativos a la fiesta brava.

Cómo llegar: El viaje toma aproximadamente dos horas, sin contar el tráfico de la Calzada Ignacio Zaragoza por donde tendrás que salir para encaminarte hacia Puebla. En la caseta de San Martín Texmelucan, sigue los señalamientos a Tlaxcala, al pasar Apizaco llegarás a Huamantla. En autobús, desde la Tapo busca la línea de autobuses ATAH (Autobuses Tlaxcala-Apizaco-Huamantla)



Malinalco

Según la tradición, fueron los mexicas quienes construyeron, en este Pueblo Mágico en el Estado de México, un impresionante santuario en el Cerro de los Ídolos cuyo templo principal fue tallado sobre la roca misma de un cerro. Se supone que fue un templo dedicado a Huitzilopochtli y una especia de campo de entrenamiento para guerreros. Desde el sitio arqueológico se puede gozar de una hermosa vista. El poblado en sí es definitivamente colonial y ofrece también la visita al Convento Agustino de la Transformación, ubicado justo al lado de la plaza central. También vale la pena visitar la Parroquia del Divino Salvador y la Casa de la Cultura Malinalxóchitl.

Lee también: Malinalco, qué hacer y ver durante un fin de semana

Es un lugar ideal para comprar artesanía del Estado de México, de la más hermosa y variada del país, así como para disfrutar de su cocina regional.

Cómo llegar: El viaje toma unas dos horas. Por la carretera México-Toluca, llegar hasta Lerma y seguir los señalamientos a Tenango e Ixtapan de la Sal, en la carretera 55, seguir los señalamientos a Tenancingo y después los de Malinalco. En autobús hay corridas directas saliendo desde la Terminal de Autobuses Poniente (Observatorio)