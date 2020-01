5 destinos en México perfectos para una despedida de soltera

No cabe duda de que los tiempos han cambiado. Hasta no hace mucho, las despedidas de soltera eran, o reuniones aburridísimas con canapés y tus tías, o fiestas más ‘locochonas’, con todo tipo de alusiones sexuales, que organizaban tus amigas y a las que tus tías desde luego no estaban invitadas. Mientras tanto, el novio se la pachangueaba a gusto, despidiéndose de ‘su libertad’, muchas veces en un viaje divertidísimo, organizado por sus amigos.

Afortunadamente, las cosas hoy en día son más parejas y a alguna novia bastante viva se le ocurrió que, pues claro, ella también podría irse de viaje con sus amigas para despedirse de ‘su libertad’. Así las cosas, la tendencia fue tomando fuerza y hoy en día, prácticamente no hay boda sin viaje de despedida.

Si planeas casarte este año o una de tus amigas lo va a hacer, lo ideal es comenzar lo antes posible con los preparativos de su último viaje como soltera. Recuerda que México posee algunas de las playas y ciudades coloniales más hermosas y divertidas del mundo y que están muy al alcance de tu mano. Aquí, algunas sugerencias que les pueden ayudar a planear el destino perfecto para una despedida de soltera.

Acapulco

Playa, comida deliciosa, hoteles y bares emblemáticos son las razones por las cuales Acapulco nunca pierde vigencia entre los destinos favoritos de México. Por si fuera poco, sus espectaculares atardeceres dorados y sus sitios icónicos son el escenario ideal para una sesión de fotos con tus bridesmaids. Y si te animas a una aventura más extrema, hasta podrías festejar con un salto en bungee o lanzándote de la tirolesa en Xtasea.

Puerto Vallarta

Para iniciar el día te recomendamos dar un paseo en velero que incluya bebidas y snacks; después, visitar las playas Colomitos, Yelapa y Cola de Caballo, que se caracterizan por sus aguas turquesa y arena blanca; por la tarde puedes ir de shopping en las principales tiendas de la zona; y cuando llegue la noche, los antros de Puerto Vallarta como Strana, La Santa o Mandala te esperan con el mejor ambiente.

Huatulco

Si lo que buscas es relajarte antes del día esperado y llegar con la mejor energía, la Bahía Tangolunda en Huatulco es tu mejor opción. Ahí encontrarás los hoteles más exclusivos de la zona, muchos de los cuales son all inclusive, y además de bebidas y alimentos, te ofrecen actividades acuáticas, terrestres y buena oferta de spas, por lo que no tendrás que preocuparte por nada más. También tienes la opción de visitar las bahías aledañas, la playa de la Bahía de San Agustín, considerada la mejor de Huatulco y visitar las Cascadas Mágicas o visitar la Finca Margaritas, una de las plantaciones de café cercanas en la que además de comer súper rico y puedes hacer glamping (un hospedaje tipo campamento, pero con todas las comodidades posibles), por si te late una experiencia diferente.

Playa del Carmen

Este destino es perfecto para una despedida de soltera por su diversión nocturna garantizada. Los shows y el ambiente de los bares y antros son ideales para decirle adiós a la soltería. Por el día te sugerimos recorrer la Quinta Avenida, donde hay todo tipo de tiendas y restaurantes, o bien tomar el ferry hacia Cozumel y disfrutar de las actividades que la isla te ofrece, que van desde snorkel, hasta recorridos por las playas más hermosas de la Riviera Maya.

Si quieren pasar un día con más naturaleza y aventura que party, pueden visitar el Cenote Azul ¡vale toda la pena!

Puebla

Si no tienes un fin de semana completo para ir de viaje, tu mejor opción es ir de visita a Puebla, una ciudad llena de historia, pero también de mucha diversión. Por el día podrás recargarte de energía y liberarte de las malas vibras en la Gran Pirámide de Cholula, el basamento piramidal más grande del mundo, o recorrer el centro colonial de la ciudad. Por la noche, pueden ir a buscar unos deliciosos tacos árabes o pasar un buen rato en el bar de El Sueño Hotel & Spa, con mixología de primera y una hermosa vista.

En cualquiera de estos destinos podrás liberarte del estrés que implica la planeación de una boda y tener una despedida de soltera memorable con tus amigas. Sólo es cuestión de elegir el lugar que más llame tu atención, preparar las maletas y decirle a ese viaje “Sí, acepto”. Para tus traslados, si no quieres gastar en avión, puedes aprovechar la plataforma online ClickBus, que ofrece boletos de autobús en alianza con más de 40 líneas.

