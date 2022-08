3 palabras que no debes decir en un avión, según una sobrecargo

Casi todos amamos volar, y es que la experiencia de unas buenas vacaciones inicia antes de llegar a nuestro destino. Pero no siempre sabemos cómo debemos comportarnos en el avión. Por ello, una sobrecargo nos cuenta cuáles son las palabras que NUNCA debes decir en un vuelo, además de otros trucos útiles.

La cuenta @barbieac.ok pertenece a una sobrecargo argentina que se dedica a compartir videos sobre su profesión. Si quieres resolver dudas sobre cuánto gana el personal a bordo o si obtiene hospedaje 5 estrellas gratis, date una vuelta por su perfil de TikTok.

Más allá de las curiosidades sobre su profesión: no pueden fumar, dormir o ir al súper en uniforme, la sobrecargo también comparte cuáles son las frases y los comportamientos más molestos de los pasajeros, así como las palabras que podrían impedir a un pasajero que tome su vuelo.

Averigua si eres un dolor de cabeza en un avión según @barbieac.ok.

Las palabras prohibidas en un avión

Para muchos puede ser muy divertido hacer una broma y comenzar a hablar de accidentes aéreos, terrorismo y peligro. Pero, aunque se trate de una conversación "inocente" podría tener consecuencias graves.



Foto: Unsplash

De acuerdo con la denominada "Azafata de TikTok" si en el avión o incluso en el aeropuerto se te ocurre mencionar las palabras emergencia, fuego o bomba, seguro recibirás una amonestación por parte de las autoridades y, de acuerdo con la intensidad de tu broma, podrías terminar expulsado del vuelo y hasta detenido.

La razón es que dichas palabras generan pánico entre los pasajeros y esto podría desencadenar graves situaciones entre los viajeros.

De hecho, según explica, ni siquiera los sobrecargos pueden mencionar esas palabras por lo que cuentan con códigos especiales para mantener la calma en todo momento.

Los peores pasajeros, según la azafata de TikTok

La azafata de TikTok también ha compartido en sus videos cuáles son los peores comportamientos de los pasajeros, según su experiencia.

Según @barbieac.ok lo que más odian los sobrecargos durante un vuelo es:

- Que los pasajeros vayan descalzos al baño.

- Que los padres que viajan con niños digan: "pórtate bien porque las sobrecargos te van a regañar".

- Que durante el servicio de alimentos, ante la pregunta: ¿qué quieren tomar? Les respondan: refresco. Debes especificar de cuál pues no tienen mucho tiempo.

- Que las personas crean que solo están para servir café o té cuando tienen un importante papel en la seguridad del vuelo.

- Que dejen el baño sucio.

- Que opriman el botón para llamarlas sin parar; solo debes tocarlo una vez, si es necesario, y no durante el despegue y aterrizaje.

- Una práctica muy común que detestan es que los pasajeros se paren en cuanto aterriza el avión. Debes esperar las instrucciones.

- Odian a los que preguntan "por dónde estamos volando" o "tengo un vuelo de conexión, ¿llegaré a tiempo?"

- Y al abordar no preguntes o digas cosas como: " este avión no se va caer ¿verdad?"; "si la piloto es mujer me bajo"; o "si hubiera sabido que las sobrecargos eran tan lindas no hubiera traído a mi mujer".

9 curiosidades de los aviones y las sobrecargos

En otros videos @barbieac.ok también ha dado a conocer algunas curiosidades de su trabajo y de los vuelos en general, por ejemplo:

1. Cuando abordas el avión los sobrecargos te observan con cuidado para determinar si estás en condiciones de viajar o si luces sospechoso.

2. Las azafatas también odian que se demoren los vuelos.

3. En todos los aviones hay un hacha.

4. Es imposible abrir la puerta del avión durante el vuelo.

5. Las máscaras de oxígeno solo duran 12 minutos.

6. Si pides un vaso con hielo saben que es porque llevas algo de alcohol.

7. Sí se limpian los tanques para el café y té. De hecho, ellas también beben de ahí, así que es un mito que el agua esté sucia.

8. En su experiencia, el sitio más sucio del avión es el bolsillo del asiento delantero. "No te imaginas las cosas asquerosas que ponen los pasajeros ahí" afirmó.

9. Si tienes gripa, quizá lo mejor sea cambiar tu día de viaje pues con la presurización podrías tener mucho dolor de oídos y arruinará tus vacaciones.

Un tip adicional, aunque no estamos seguro de que funcione:

Si quieres viajar gratis en primera clase lleva una caja de dulces. Al abordar, regálasela a la sobrecargo y dile: quiero ser parte del club.

