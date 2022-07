12 trucos de aeropuerto que todo viajero debe saber

Es muy emocionante viajar. Nadie lo niega pero, aceptémoslo, el paso por un aeropuerto puede llegar a ser muy estresante por lo que todo pasajero debe estar prevenido por si surgen incovenientes y, en la medida de lo posible, evitarlos. Por ello, en Destinos te compartimos algunos trucos que todo viajero debe saber.

Trucos de aeropuerto

Estos tips te ahorrarán tiempo valioso y te harán pasar un rato más agradable, así que toma nota:

Cuánto menos cosas lleves puestas, más rápido pasarás por el control de seguridad. No debes llevar todas tus pertenencias encima, ni guardadas en cada bolsillo de tu pantalón. Lo mejor es colocar la mayor cantidad de objetos en un bolso de mano para evitar que te los retiren y tengas que perder mucho tiempo en el control de seguridad.

El único caso en que sí se recomienda cargar de más es cuando estás buscando que tu maleta pese menos: chamarras y hasta doble pantalón son una buena idea.

La fila más rápida es la más alejada. Si no estás cargando mucho equipaje y quieres pasar más rápido por la zona de seguridad, dirígete a la fila más alejada del lado izquierdo, es la que un menor número de personas utilizan.



Imagen: Unsplash

Toma una fotografía de tu equipaje facturado. A una gran cantidad de pasajeros les ha sucedido que llevan maletas similares, por lo que llega a haber confusiones. Por ello te recomendamos que siempre le tomes una fotografía a tu equipaje; así, en caso de pérdida o de que alguien haya tomado tu maleta por equivocación, puedes solicitar un reclamo de una manera más simple.

Otra razón para tener la imagen es que en algunas aerolíneas no cuidan el equipaje y este llega en malas condiciones, así que la fotografía en tu celular te ayudará a presentar una queja y recibir una compensación.

Finalmente, puedes colocar una señal de 'Frágil' a tus maletas, esto ayudará a que traten mejor tu equipaje y, por lo general, será de los últimos en cargarse en el avión y, de los primeros que saldrá en tu destino.

Reserva un vuelo temprano por la mañana. Si eres de las personas que se marea con facilidad o simplemente las turbulencias te ponen los nervios de punta, te recomendamos no reservar vuelos por las tardes, pues es mucho más probable que te enfrentes a mayor movimiento. Aunque no es una garantía, más temprano suele haber cielos despejados y, por lo tanto, disfrutarás de un vuelo más tranquilo.

Otra recomendación, si te da miedo volar o te mareas fácilmente, es elegir los primeros asientos en la cabina pues según el portal SmarterTravel en estos espacios la sensación de movimiento es menor. Y, si quieres evitar que te sienten al lado de un niño, pide los lugares en salidas de emergencia.

Llega con tiempo al aeropuerto. Muchos son los viajeros que pierden su vuelo, pues creen que no es necesario seguir la recomendación de llegar con dos o tres horas de anticipación. Pero tienes que considerar que algún imprevisto, desde el tráfico de la ciudad, hasta largas filas en el control de seguridad, podrían hacer que no llegues a tiempo. Te aconsejamos tener todo tu equipaje y documentos listos desde un día antes, eso te quitará estrés y no tendrás que gastar en otro boleto de avión.



Foto: Pexels

No escuches música en el aeropuerto. La espera en el lugar puede llegar a ser desesperante para varios usuarios, por lo que muchos proceden a colocarse sus audífonos mientras esperan para abordar, pero te sugerimos no hacerlo porque no podrás escuchar los anuncios importantes de las aerolíneas, como un cambio de puerta o un retraso.

Respeta las medidas de sanidad. Con la llegada del Covid-19, las medidas de sanidad se volvieron más estrictas, por ello te recomendamos llevar siempre contigo un pequeño gel antibacterial y nunca dejar de usar tu cubrebocas.

Lleva una batería portátil. El dispositivo móvil se ha vuelto indispensable: este será tu aliado para comunicarte y estar enterado de todo lo necesario durante tu viaje. Los cargadores del aeropuerto pueden no ser seguros por lo que lo mejor es llevar contigo una batería portátil, también conocida como power back.

Ponte cómodo especialmente en viajes largos. Los viajes largos son cansados e incómodos. Viaja con ropa ligera. Un truco efectivo es colocar en tu espalda baja una almohada, una bufanda enrollada o un suéter para evitar dolores.

Cambia los lentes de contacto. Si eres de los que utiliza lentes de contacto, lo mejor será cambiarlos por lentes de armazón o llevar gotas hidratantes para los ojos. El oxígeno disminuye en las alturas y el aire seco irrita aún más los ojos.

Evita beber alcohol antes de viajar. Como te mencionamos anteriormente, viajar en avión deshidrata, y si a eso le sumas el consumo bebidas alcohólicas será aún peor. Mejor espera a llegar a tu destino.

Un truco adicional es buscar todos los beneficios de la aerolínea. No siempre lo conseguirás pero no temas preguntar por un mejor asiento, entrada a la sala VIP y otras ventajas que, si hay disponibilidad, podrían ser gratuitas o al menos más baratas. ¡Ah! y según el portal CheapAir, si quieres viajar más barato, vuela los martes o miércoles.

