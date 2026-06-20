Las ofertas en electrodomésticos continúan sorprendiendo a los consumidores, y ahora Sam’s Club ha puesto en descuento una de las lavasecadoras más buscadas del mercado.

Se trata de un modelo LG que combina lavado y secado en un solo equipo, ideal para quienes buscan optimizar espacio y simplificar las tareas del hogar.

Además de sus funciones avanzadas y tecnología de ahorro de energía, esta promoción permite obtener un ahorro superior a los 3 mil pesos, convirtiéndose en una excelente oportunidad para renovar la zona de lavado sin afectar demasiado el presupuesto.

Sam’s Club rebaja lavasecadora LG

La lavasecadora LG Carga Frontal 14 kg de lavado y 7 kg de secado es una solución práctica para quienes buscan optimizar espacio y tiempo en las tareas del hogar. Al combinar las funciones de lavadora y secadora en un solo equipo, permite realizar ciclos completos sin necesidad de transferir la ropa de un aparato a otro.

Uno de sus principales atractivos es su capacidad de 14 kilogramos para lavado, ideal para familias medianas y grandes que necesitan procesar grandes volúmenes de ropa en menos cargas. Además, su capacidad de secado de 7 kilogramos facilita tener prendas listas para usar, especialmente durante temporadas de lluvia o en hogares con espacio limitado para tender.

Esta lavasecadora incorpora tecnologías desarrolladas por LG para mejorar el cuidado de las prendas y optimizar el consumo de energía y agua. Su sistema de carga frontal favorece una limpieza profunda, mientras que sus múltiples programas permiten adaptar cada ciclo según el tipo de tela y el nivel de suciedad.

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Gracias a su combinación de capacidad, tecnología y practicidad, la Lavasecadora LG 14/7 kg se convierte en una excelente alternativa para quienes desean simplificar las labores domésticas sin sacrificar rendimiento.