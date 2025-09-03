Más Información
Cuando llega el regreso a clases, uno de los trabajos más pesados es poner nombre y grado en cada libro y cuaderno. Hacerlo a mano lleva tiempo, y no falta el error que obliga a tachar o volver a empezar.
Con la impresora de etiquetas portátil NIIMBOT B1 puedes diseñar las etiquetas desde tu celular y tenerlas listas en segundos, todas iguales y bien presentadas. Así evitas estar llenando libreta por libreta y ganas tiempo para otras cosas.
En Amazon México está en $699 MXN (30% menos que su precio regular de $999).
Ver en Amazon NIIMBOT B1 - Impresora de etiquetas portátil Bluetooth
Si cada año pierdes tiempo escribiendo nombres en libros y cuadernos, esta impresora de etiquetas portátil puede ser una gran aliada. Es rápida, fácil de usar y deja un resultado uniforme en todos los libros y libretas,
Lo que debes saber sobre usar la impresora de etiquetas NIIMBOT B1
Cuando se acerca el regreso a clases, lo primero que buscan muchas familias es una forma de ahorrar tiempo y esfuerzo al organizar los útiles escolares. La NIIMBOT B1 es una de las opciones más vendidas en Amazon México, y tiene varios puntos que conviene conocer antes de decidirse:
- No usa tinta ni tóner. Funciona con tecnología térmica, lo que significa menos complicaciones y ningún gasto extra en cartuchos.
- Personalización: Desde la app puedes elegir entre más de 30 tipografías, 100 marcos y 1,500 íconos para diferenciar cada materia o darle un diseño divertido.
- Portátil y recargable. Tiene batería integrada y se conecta por Bluetooth, así que se puede usar en cualquier parte de la casa.
- Compatibilidad amplia. Funciona tanto con iOS como con Android, y la app es gratuita.
- Sólo usa rollos originales. Según reseñas, la impresora no reconoce etiquetas genéricas, ya que cada rollo trae un identificador.
- Dependencia de la app. Aunque es fácil de usar, sin la app oficial no puedes imprimir nada, lo que puede ser un punto débil si en el futuro deja de actualizarse.
- No es ideal para uso intensivo. Está pensada para uso escolar o doméstico, no para imprimir grandes volúmenes como en una papelería.