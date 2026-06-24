Descubre y Compra | 24-06-26 | 16:30 | Actualizada | 24-06-26 | 16:30 |

Con descuentos de hasta 50% en miles de artículos, el Prime Day 2026 se ha convertido en una de las mejores oportunidades del año para renovar tus gadgets, equipar tu hogar o adquirir ese producto que llevas meses esperando.

Amazon México lanzó ofertas irresistibles en categorías como tecnología, electrodomésticos, entretenimiento y hogar inteligente, permitiendo a los usuarios ahorrar miles de pesos durante el evento.

Si eres miembro Prime, este es el momento ideal para aprovechar precios históricos y promociones exclusivas.

A continuación, te presentamos cinco productos que puedes encontrar a mitad de precio y que están dando mucho de qué hablar entre los compradores por su excelente relación calidad-precio.

5 productos a mitad de precio que puedes encontrar en Amazon México

Bose Audífonos inalámbricos con cancelación de Ruido QuietComfort

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EUCERIN Protector solar facial

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Krups Máquina de Espresso Super Automática Sensation

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Lenovo Laptop Ideapad Slim 3

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