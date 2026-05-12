El bundle más completo de Nintendo Switch 2 bajó de precio en Amazon México. Por $11,999, el paquete incluye la consola, el juego físico de Mario Kart World y un par de Joy-Con 2 adicionales, todo con 20% de descuento sobre su precio de lista. Se puede pagar en 15 meses sin intereses a $799.93 mensuales, con envío gratis y 50 días de devolución sin costo.

¿Qué incluye este bundle?

Este paquete reúne tres cosas en una sola compra:

Nintendo Switch 2 es la consola en sí, la nueva generación de la híbrida de Nintendo que se juega tanto en televisión como en modo portátil. Cuenta con pantalla de 7.9 pulgadas, resolución 1080p y capacidad para correr juegos a hasta 4K cuando está conectada al dock. El procesamiento mejorado respecto a la primera Switch se nota en la fluidez visual, con soporte para hasta 120 fps en títulos compatibles.

Mario Kart World es el juego de lanzamiento exclusivo de Nintendo Switch 2 y uno de los títulos más esperados de la consola. Viene en formato físico, lo que significa que tienes el cartucho en mano sin depender de descargas ni espacio de almacenamiento interno.

Joy-Con 2 adicionales en azul claro y rojo claro amplían las opciones de juego desde el primer día. Con cuatro controles disponibles, la consola queda lista para partidas multijugador sin necesidad de comprar accesorios extra.

¿Dónde comprarlo?

El bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World físico y Joy-Con 2 está disponible en Amazon México con envío gratis y 50 días de devolución sin costo.

Nintendo Switch 2: qué cambió respecto a la original

Para quien ya tuvo una Nintendo Switch, la pregunta natural es si el salto de generación justifica el cambio. La respuesta corta es sí, y los números lo explican.

La pantalla pasó de 6.2 a 7.9 pulgadas, con mejor resolución y mayor brillo para el modo portátil. El dock actualizado soporta salida HDMI a 4K ultra alta velocidad, lo que hace una diferencia visible en televisores modernos. El rendimiento gráfico y el procesador son considerablemente más potentes, y el sistema ahora soporta GameChat, la función de Nintendo para jugar y comunicarse con amigos y familia en tiempo real.

Los Joy-Con 2 también evolucionaron: mantienen el diseño deslizable de la generación anterior pero con mejoras en conectividad y precisión.

Para quien nunca tuvo una Switch, este bundle es el punto de entrada ideal: llegas con consola, juego y controles extra listos para usar desde la caja.

Mario Kart World: por qué importa que venga incluido

Mario Kart no necesita presentación, pero Mario Kart World sí merece contexto. Es el título de lanzamiento diseñado específicamente para mostrar lo que Nintendo Switch 2 puede hacer, con circuitos nuevos, modos de juego actualizados y soporte para las capacidades técnicas de la consola.

Comprarlo por separado tiene un costo adicional. Que venga incluido en este bundle, en formato físico, es parte de lo que hace que el descuento de 20% sea especialmente relevante: no estás ahorrando solo en la consola, sino en el conjunto.

¿Vale la pena el precio?

Nintendo Switch 2 llegó al mercado con un precio significativamente más alto que su antecesora, y eso generó reacción. La primera Switch se podía conseguir por menos de la mitad. El salto no pasó desapercibido y es justo reconocerlo.

Dicho eso, el contexto importa. Este bundle no es solo la consola: incluye Mario Kart World en físico y un par de Joy-Con 2 adicionales, accesorios que en compras separadas sumarían varios miles de pesos más. El 20% de descuento sobre ese paquete completo es donde está el valor real de esta oferta.

Para quien el precio total se siente pesado, los 15 meses sin intereses lo llevan a $799.93 mensuales. No es poco, pero es una consola que funciona tanto en televisión como en modo portátil, para una persona o para jugar en familia, en casa o en cualquier lugar. La versatilidad es parte de lo que se está pagando.

¿Para quién es este bundle?

Es la compra correcta si:

Quieres estrenar Nintendo Switch 2 con todo lo necesario desde el primer día

Buscas un regalo para alguien que ya juega o quiere empezar

Tienes hijos y quieres una consola que funcione para jugar en familia

Ya tuviste una Switch y quieres dar el salto a la nueva generación

Prefieres el formato físico y tener el cartucho en mano

No es para ti si ya tienes Nintendo Switch 2 y solo buscas el juego o los controles por separado.