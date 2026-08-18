Aprovecha al máximo tu presupuesto y surte la despensa sin gastar de más con una nueva edición del Martes de Frescura en Walmart de este 18 de agosto.

Como cada semana, la tienda departamental activa promociones especiales y precios de rebaja durante 24 horas en sus departamentos de frutas, verduras, carnes, aves y pescados, disponibles tanto en sucursales físicas como en su plataforma en línea.

Estas son las promociones especiales de HOY, 18 de agosto

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar