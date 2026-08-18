Aprovecha al máximo tu presupuesto y surte la despensa sin gastar de más con una nueva edición del Martes de Frescura en Walmart de este 18 de agosto.
Como cada semana, la tienda departamental activa promociones especiales y precios de rebaja durante 24 horas en sus departamentos de frutas, verduras, carnes, aves y pescados, disponibles tanto en sucursales físicas como en su plataforma en línea.
Estas son las promociones especiales de HOY, 18 de agosto
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Guacamole original 424 g: $69.00
- Manzana granny smith por kilo: $40.00/kg
- Espinaca Marketside 280 g: $52.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00
- Filete de salmón chileno con piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $399.00/kg
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $108.00/kg
Artículos para el hogar
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum prevé traslado de Fernando Farías Laguna de Argentina a México; pide a FGR y SRE revisar el proceso
Nación
¿Cómo se elige a quién sustituye a Mónica Soto tras su renuncia como magistrada del TEPJF?; esto dice la Constitución
Mundo
VIDEOS: Nuevo sismo de 4.8 sacude Granada; reportan 3 heridos leves
Tendencias
Mi derecho, mi lugar 2026: ¿cómo consultar los resultados de preparatoria en Edomex y CDMX?; sigue este paso a paso