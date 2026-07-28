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Martes de Frescura en Walmart llega con nuevas promociones en frutas, verduras, carnes, pescados y otros productos esenciales para el hogar.
Si buscas ahorrar en tu despensa, este 28 de julio es una excelente oportunidad para aprovechar los descuentos disponibles en tiendas participantes y realizar tus compras al mejor precio.
Las promociones especiales en Walmart HOY, 28 de julio
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Pepino por kilo: $15.00
- Guacamole original 424 g: $69.00
- Tomates Naturesweet Glorys 283 g: $45.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Arrachera de res Marketside marinada: $180.00 kg
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Alitas de pollo adobadas por kg: $79.00
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00
- Filete de salmón chileno con piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $449.00/kg
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $48.00
Artículos para el hogar
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