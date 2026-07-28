Martes de Frescura en Walmart llega con nuevas promociones en frutas, verduras, carnes, pescados y otros productos esenciales para el hogar.

Si buscas ahorrar en tu despensa, este 28 de julio es una excelente oportunidad para aprovechar los descuentos disponibles en tiendas participantes y realizar tus compras al mejor precio.

Las promociones especiales en Walmart HOY, 28 de julio

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar