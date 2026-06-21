La llegada de la Luna de Fresa 2026, este 29 de junio, promete regalar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.

Aunque este fenómeno puede apreciarse a simple vista, contar con un buen telescopio permite observar con mayor detalle la superficie lunar, sus cráteres y las distintas tonalidades que hacen de este evento una experiencia inolvidable.

Amazon México lanzó una atractiva oferta en un telescopio que actualmente puede adquirirse por menos de 900 pesos. Gracias a su precio accesible y facilidad de uso, se presenta como una excelente alternativa para principiantes, estudiantes y amantes de la astronomía que buscan iniciarse en la observación del espacio.

Amazon México remata telescopio para apreciar el espectáculo cósmico

Telescopio Astronómico Refractor de 70mm

El Telescopio Astronómico Refractor de 70 mm con óptica de vidrio con revestimiento completo es una excelente opción para quienes desean iniciarse en la observación astronómica sin realizar una inversión elevada. Diseñado para principiantes, estudiantes y aficionados al cielo nocturno, este modelo combina facilidad de uso, buena calidad óptica y una estructura portátil que permite disfrutar de fenómenos como la Luna de Fresa, eclipses y la observación de algunos planetas.

Uno de sus principales atractivos es su apertura de 70 mm, que permite captar una cantidad considerable de luz para ofrecer imágenes más brillantes y detalladas que las de telescopios básicos de menor diámetro. Gracias a ello, es posible apreciar con claridad los cráteres y relieves de la superficie lunar, así como algunos objetos celestes visibles en noches despejadas.

La óptica de vidrio con revestimiento completo (Fully Coated) ayuda a mejorar la transmisión de luz y a reducir reflejos indeseados, proporcionando imágenes más nítidas y con mejor contraste. Esta característica resulta especialmente útil para quienes desean obtener una experiencia de observación más satisfactoria durante sesiones nocturnas.

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Otro punto a favor es su montura ligera y fácil de ensamblar, ideal para usuarios que no tienen experiencia previa con telescopios. Además, su diseño portátil facilita transportarlo a patios, terrazas, jardines o lugares alejados de la contaminación lumínica.