Si estás pensando en renovar tu centro de entretenimiento sin gastar una fortuna, esta puede ser una de las mejores oportunidades del momento.

Una pantalla 4K con funciones inteligentes, excelente calidad de imagen y diseño moderno se encuentra disponible por menos de 6 mil pesos, gracias a un atractivo descuento de hasta 37%.

La promoción destaca por ofrecer una experiencia visual inmersiva para disfrutar de películas, series, videojuegos y los partidos más esperados del año, todo a un precio mucho más accesible de lo habitual.

La pantalla 4K que puedes comprar por menos de 6 mil pesos

Amazon Ember 4-Series de 50"

La Amazon Ember 4-Series de 50 pulgadas es una Smart TV diseñada para quienes buscan una experiencia de entretenimiento completa sin realizar una gran inversión. Su pantalla con resolución 4K Ultra HD ofrece imágenes más nítidas, colores vibrantes y un nivel de detalle superior al Full HD, permitiendo disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con una calidad visual envolvente.

Uno de sus principales atractivos es la integración del sistema operativo Fire TV, que brinda acceso rápido a plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, Max, YouTube y muchas más desde una interfaz intuitiva y fácil de usar. Además, incorpora compatibilidad con Alexa, lo que permite controlar funciones mediante comandos de voz, buscar contenido o administrar dispositivos inteligentes del hogar.

En el apartado de imagen, la pantalla cuenta con tecnologías compatibles con HDR, que ayudan a mejorar el contraste y la reproducción de colores para ofrecer escenas más realistas. Asimismo, su diseño moderno y de marcos delgados facilita que se adapte a diferentes espacios del hogar.

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La conectividad también es uno de sus puntos fuertes, ya que integra múltiples puertos HDMI, USB, Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo conectar consolas de videojuegos, barras de sonido, reproductores multimedia y otros dispositivos sin complicaciones.

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