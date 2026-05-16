El duelo entre Cruz Azul y Chivas se vive con máxima intensidad en esta etapa decisiva de la Liga MX, y este sábado 16 de mayo promete ser un partido que paralizará a la afición mexicana.

Más allá del resultado, el encuentro de vuelta define quién avanza a la gran final, por lo que la expectativa crece tanto en el Estadio Jalisco como entre los millones de seguidores que seguirán la transmisión desde casa.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la buena noticia es que existe una opción para verlo en televisión y desde el dispositivo móvil, siendo uno de los partidos más esperados del fin de semana por su historia, rivalidad y lo mucho que hay en juego.

En esta guía te explicamos de forma sencilla dónde y cómo disfrutarlo en tu televisor sin perderte ningún detalle de este choque decisivo.

¿Cómo ver el Chivas vs Cruz Azul?

La mala noticia es que no transmitirán el partido por televisión abierta; sin embargo, existe una opción ideal para ver el encuentro.

Por medio de Prime Video podrás disfrutar del partido desde cualquier lugar en donde estés en punto de las 19:00 horas.

Para poder adquirir este servicio deberás suscribirte a la plataforma de Prime Video, el cual tiene un costo de $149 pesos al mes.

Una vez suscrito, haz clic en "ver el directo del Chivas vs Cruz Azul" y listo, podrás disfrutar del partido.