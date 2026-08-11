El regreso a clases está cada vez más cerca y contar con una computadora portátil puede hacer una gran diferencia para estudiantes que necesitan realizar tareas, investigaciones y trabajos escolares.

Por ello, Amazon México tiene una promoción en la HP Laptop 15-fc0372la con procesador AMD Ryzen 7, que actualmente puede encontrarse con hasta 26% de descuento.

Se trata de una alternativa que combina un diseño portátil con un procesador pensado para ofrecer un buen desempeño en actividades cotidianas, por lo que puede ser una opción interesante para quienes buscan renovar su equipo antes de comenzar el nuevo ciclo escolar.

¿Por qué vale la pena comprar la laptop HP?

Uno de los principales atractivos de esta computadora es su procesador AMD Ryzen 7, que le permite desenvolverse en tareas como navegación por internet, elaboración de documentos, videollamadas, reproducción de contenido multimedia y uso de diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

Su formato de 15.6 pulgadas también ofrece un espacio cómodo para trabajar con documentos, presentaciones y plataformas educativas. Esto puede resultar especialmente útil para estudiantes que pasarán varias horas frente a la computadora.

Además, el diseño de la laptop facilita transportarla entre la casa, la escuela o la universidad, convirtiéndola en una herramienta práctica para el día a día.

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Cabe mencionar que, antes de comprar, es recomendable revisar el precio vigente, las condiciones de la promoción y las opciones de pago disponibles, ya que las ofertas de Amazon pueden cambiar dependiendo del inventario.